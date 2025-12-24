Antena3
Karlos Arguiñano: seis recetas del mar para esta Nochebuena

Platos llenos de sabor y producto fresco para quienes quieren apostar por un menú navideño lleno de tradición.

Seis recetas del mar para esta Nochebuena, de Karlos Arguiñano

Arancha Mela
Publicado:

Para los amantes del mar y de la cocina tradicional hemos preparado un menú perfecto para Nochebuena con ingredientes muy ricos. Puedes elegir si preparar el menú navideño completo o seleccionar algunos de estos platos de Karlos Arguiñano:

Para el picoteo hemos seleccionado cuatro elaboraciones fáciles pero vistosas, pensadas para abrir boca con presentaciones cuidadas:

Ensaladilla de gambas crujiente

La ensaladilla de gambas crujiente, una receta perfecta para despertar el apetito. Esta versión de Joseba Arguiñano con gambas incorpora una mayonesa de aguacate que aporta frescura y cremosidad, acompañada de triángulos de wonton fritos que dan el toque crujiente. Una alternativa a la ensaladilla clásica, ideal para empezar la cena con algo ligero pero sabroso.

Ensaladilla de gambas crujiente: una receta facilísima, natural y refrescante de Joseba Arguiñano

Pastelitos de cangrejo

Otro aperitivo perfecto son los pastelitos de cangrejode Joseba Arguiñano, un bocado muy elegante. Estos están rellenos de carne de buey de mar, pero también se pueden rellenar con cangrejo real, cangrejo azul o palitos de cangrejo adaptándose así a distintos presupuestos. Suave, jugoso y perfecto para servir en pequeñas porciones.

Pastelitos de cangrejo, un entrante ideal para compartir de Joseba Arguiñano

Volandeiras al horno

Las volandeiras al horno son una opción deliciosa que nunca falla. Destacan por su elegancia sin necesidad de elaboraciones complicadas.

Volandeiras al horno

Centollo relleno

Centollo relleno, un clásico que viste la mesa de gala. El centollo se presenta relleno con su propia carne salteada y mezclada con verduras y un punto de brandy. El resultado es un aperitivo contundente y sofisticado, perfecto para quienes buscan una entrada que impresione a los invitados.

Centollo relleno, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo, en casa y a un precio muy asequible"

Una vez hemos terminado con los entrantes, pasamos a uno de los platos importantes de cualquier menú.

Crema de marisco

Como primer plato, Arguiñano propone una crema de marisco suave y muy aromática, perfecta para templar el cuerpo antes del plato principal. Lleva langostinos, almejas, rape, verduras y un chorrito de brandy que realza todos los sabores. Además, al aprovechar las cabezas y cáscaras para crear un fumet potente, la crema adquiere un sabor profundo sin resultar pesada.

CremadeMarisco

Merluza con puré de zanahorias y vinagreta de guindillas

El plato principal perfecto es esta merluza con puré de zanahorias y vinagreta de guindillas. Se prepara en un momento que al tener que cocinar varios platos se agradece y no es demasiado copiosa.

Karlos Arguiñano: Merluza en 5 minutos, con puré de zanahorias y vinagreta de guindillas

Todas estas recetas están pensadas para quienes disfrutan del pescado y el marisco y apuestan por ingredientes naturales que realzan el sabor del mar. Un menú diseñado para hacer de la Nochebuena una velada especial y elegante.

Y, por supuesto, no olvides rematar la cena con algunos de los postres fáciles y deliciosos que propone Karlos Arguiñano.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas de Navidad

