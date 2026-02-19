El corresponsal de 'The Times', tras la detención del ex príncipe Andres: "Sus hijas están asqueadas"

La presión sobre el ex príncipe se ha ido incrementando en los últimos meses. Este jueves 19 de febrero, el ex príncipe Andrés era detenido por su comportamiento cuando era un enviado comercial del Reino Unido en Nueva York. Simon Hunter, periodista corresponsal del periódico 'The Times' en Madrid, recordaba que con anterioridad ya se produjo el arresto del exembajador de Londres en Estados Unidos, también salpicado por el escándalo Epstein.

"Había sospechas sobre su comportamiento cuando estaba en el puesto"

"Es muy sorprendente, le han detenido el día de su cumpleaños", caprichos del destino o una fecha elegida minuciosamente como represalia por el daño que su comportamiento ha tenido sobre la monarquía inglesa, el hecho es que su detención llevaba barajándose en la prensa británica desde hace días.

"Nadie tiene nada bueno que decir sobre él"

A las autoridades británicas les preocupa porque "supuestamente estaba pasando información sensible a Jeffrey Epstein, información de una naturaleza comercial cuando estaba en ese puesto", decía el periodista al mismo tiempo que confirmaba que las sospechas se remontan a la época en la que estaba en ejercicio de su cargo en la oficina comercial de Reino Unido en Estados Unidos. Por ello la abogada Montse Suárez advertía que podría enfrentarse a una condena a cadena perpetua por alta traición a su país.

"Nadie tiene nada bueno que decir sobre el príncipe Andrés", ni siquiera gente que le habría conocido hace muchos años, "nunca" insistía el corresponsal.

"Creo que este va a ser un alivio para la Casa Real, que ha estado poniéndose en el lado de las víctimas" consideraba Hunter sobre el apoyo manifestado por el rey Carlos III de Inglaterra hacia la investigación en curso.

En plató destacaban la conducta arrogante mostrada por Andrés, ex miembro de la familia real británica: "El ex príncipe Andrés en todo este tiempo no ha querido reconocer ningún fallo, ningún comportamiento inapropiado, y nunca ha dicho nada sobre las víctimas en el caso de Epstein", apuntaba el periodista británico.

"Divorciados pero viviendo juntos"

Desvelaba que todo a punta a que su exesposa, Sara Ferguson, se instalará en Emiratos Árabes a partir de ahora, y señalaba lo extraño de la relación que tienen el expríncipe y su exmujer: "Estaban divorciados pero viviendo juntos (...) Pero las cosas están tan mal en torno a él, que ella ya no va a estar a su lado".

Por último mencionaba a las hijas de ambos y cómo estaría afrontando la situación y las informaciones de 'The Mirror' que aseguran que envió fotos de sus propias hijas a Epstein: "Sus hijas Eugenia y Beatriz están asqueadas con el comportamiento, los rumores, de su padre y no quieren tener nada que ver con él".

