Guiso fácil, ligero y barato de Karlos Arguiñano: pollo con mango

¡Qué fácil es cocinar con Karlos Arguiñano! Si de primero ha elaborado una ensalada para principiantes, de segundo ha creado este plato espectacular y barato además de sencillo.

Ingredientes, para 4 personas

1 pollo campero (troceado)

1 mango

1 trozo de jengibre fresco

1 cebolleta

1 rama de apio

4 dientes de ajo

1 puerro (parte blanca)

1 pimiento choricero

½ l. de caldo de pollo con jamón

Aceite de oliva virgen extra

25 g de cilantro fresco

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes pollo con mango | antena3.com

Elaboración

Calienta en una tartera 3-4 cucharadas de aceite, trocea el pimiento choricero, pela los ajos y añádelos.

Salpimienta el pollo, introdúcelo a la tartera y sofríe todo hasta que el pollo se dore.

Retira el pollo y reserva.

Salpimienta el pollo, introdúcelo a la tartera y sofríe todo hasta que el pollo se dore | antena3.com

Pica la cebolleta, el puerro, el apio y añádelo a la misma tartera hasta que se pochen las hortalizas. Añade el cilantro y rehoga un minuto. Incorpora el pollo dorado, vierte el caldo y cocina el guiso 30-35 minutos.

Retira el pollo a un plato y tritura la salsa en una jarra batidora.

Pela el mango y pícalo en dados, añádelo | antena3.com

Vuelve a introducir el pollo a la cazuela y agrega la salsa triturada.

Pela el mango y pícalo en dados, añádelo. Ralla un poco de jengibre en el guiso y sigue cocinando otros 5 minutos más.

Sirve el pollo, espolvorea con perejil picado y decora con unas hojitas de perejil.