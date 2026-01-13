Para 4 personas
Guiso fácil, ligero y barato de Karlos Arguiñano: pollo con mango
Karlos Arguiñano ha vuelto a hacer magia en la cocina con este maravilloso guiso de pollo con mango: ingredientes sencillos y baratos con un resultado casero y de lujo.
Publicidad
¡Qué fácil es cocinar con Karlos Arguiñano! Si de primero ha elaborado una ensalada para principiantes, de segundo ha creado este plato espectacular y barato además de sencillo.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 pollo campero (troceado)
- 1 mango
- 1 trozo de jengibre fresco
- 1 cebolleta
- 1 rama de apio
- 4 dientes de ajo
- 1 puerro (parte blanca)
- 1 pimiento choricero
- ½ l. de caldo de pollo con jamón
- Aceite de oliva virgen extra
- 25 g de cilantro fresco
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Calienta en una tartera 3-4 cucharadas de aceite, trocea el pimiento choricero, pela los ajos y añádelos.
Salpimienta el pollo, introdúcelo a la tartera y sofríe todo hasta que el pollo se dore.
Retira el pollo y reserva.
Pica la cebolleta, el puerro, el apio y añádelo a la misma tartera hasta que se pochen las hortalizas. Añade el cilantro y rehoga un minuto. Incorpora el pollo dorado, vierte el caldo y cocina el guiso 30-35 minutos.
Retira el pollo a un plato y tritura la salsa en una jarra batidora.
Vuelve a introducir el pollo a la cazuela y agrega la salsa triturada.
Pela el mango y pícalo en dados, añádelo. Ralla un poco de jengibre en el guiso y sigue cocinando otros 5 minutos más.
Sirve el pollo, espolvorea con perejil picado y decora con unas hojitas de perejil.
Publicidad