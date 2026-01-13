Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Guiso fácil, ligero y barato de Karlos Arguiñano: pollo con mango

Karlos Arguiñano ha vuelto a hacer magia en la cocina con este maravilloso guiso de pollo con mango: ingredientes sencillos y baratos con un resultado casero y de lujo.

Pollo con mango

Publicidad

¡Qué fácil es cocinar con Karlos Arguiñano! Si de primero ha elaborado una ensalada para principiantes, de segundo ha creado este plato espectacular y barato además de sencillo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 pollo campero (troceado)
  • 1 mango
  • 1 trozo de jengibre fresco
  • 1 cebolleta
  • 1 rama de apio
  • 4 dientes de ajo
  • 1 puerro (parte blanca)
  • 1 pimiento choricero
  • ½ l. de caldo de pollo con jamón
  • Aceite de oliva virgen extra
  • 25 g de cilantro fresco
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes pollo con mango
Ingredientes pollo con mango | antena3.com

Elaboración

Calienta en una tartera 3-4 cucharadas de aceite, trocea el pimiento choricero, pela los ajos y añádelos.

Salpimienta el pollo, introdúcelo a la tartera y sofríe todo hasta que el pollo se dore.

Retira el pollo y reserva.

Salpimienta el pollo, introdúcelo a la tartera y sofríe todo hasta que el pollo se dore
Salpimienta el pollo, introdúcelo a la tartera y sofríe todo hasta que el pollo se dore | antena3.com

Pica la cebolleta, el puerro, el apio y añádelo a la misma tartera hasta que se pochen las hortalizas. Añade el cilantro y rehoga un minuto. Incorpora el pollo dorado, vierte el caldo y cocina el guiso 30-35 minutos.

Retira el pollo a un plato y tritura la salsa en una jarra batidora.

Pela el mango y pícalo en dados, añádelo
Pela el mango y pícalo en dados, añádelo | antena3.com

Vuelve a introducir el pollo a la cazuela y agrega la salsa triturada.

Pela el mango y pícalo en dados, añádelo. Ralla un poco de jengibre en el guiso y sigue cocinando otros 5 minutos más.

Sirve el pollo, espolvorea con perejil picado y decora con unas hojitas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Guisos

Publicidad

Programas

¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola

¡El que la sigue, la consigue! Mario apura para resolver el panel con ola

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

Elena triunfa con el gajo exprés: “¡Qué bien lo has hecho!”

Entrevista a Susana Díaz.

Estrenamos sección en Espejo Público, 'Espodcast' con Susana Díaz: "No creo que sea oportuno el manifiesto de Jordi Sevilla"

Padres que desheredan a sus hijas.
ABANDONO Y RUPTURA

El duro testimonio de Juana, la madre que quiere desheredar a sus hijas: "Hace ya 20 años que me tienen despreciada"

Pollo con mango
Para 4 personas

Guiso fácil, ligero y barato de Karlos Arguiñano: pollo con mango

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"
Para 4 personas

Arguiñano elabora una ensalada marinera de arroz: "Una receta para principiantes en la cocina"

Karlos Arguiñano ha elaborado una ensalada espectacular "para principiantes en la cocina". Sabor, textura y ligereza se unen para que puedas disfrutar comiendo de forma saludable.

Bea de Vicente, Julio Iglesias
Julio Iglesias

Julio Iglesias se enfrentaría a duras penas de cárcel: "En República Dominicana la violación, de 10 a 15 años, en Bahamas cadena perpetua"

La abogada Beatriz de Vicente explicaba las consecuencias que pueden tener las acusaciones que ha recibido el Julio Iglesias por parte de varias antiguas trabajadoras del servicio del famoso cantante.

Manifiesto socialdemocracia.

Hablamos con dos firmantes del manifiesto de Jordi Sevilla: una de ellas expulsada de las listas del PSOE en Valencia para meter a Ábalos

Polémicas medidas de vivienda de Sánchez.

Hablamos con un casero que tiene 15 viviendas: "Todas las ventajas han sido para los inquilinos y ninguna para los propietarios"

Gema López en Espejo Público.

Gema López, sobre las acusaciones de agresión sexual a Julio Iglesias: "Una empleada ya dijo que la obligaban a hacer tríos y a consumir cocaína"

Publicidad