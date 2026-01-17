Cinco guisos fáciles, ligeros y baratos de Karlos Arguiñano, ideales para los días más fríos

En pleno invierno, un buen plato caliente es el mejor aliado que tenemos para combatir el frío, y si eres de esos que, en estas fechas, se te congelas las ideas de qué cocinar, te presentamos cinco guisos de Karlos Arguiñano: cinco recetas calentitas, muy fáciles de hacer, y algunas de ellas muy baratas. ¡No te las pierdas!

Guiso de pollo con mango

Arrancamos con este guiso de pollo con mango, una receta en la que necesitarás ingredientes sencillos y baratos para lograr un plato de lujo.

Guiso de costillas, patatas y setas

Este guiso de costillas de cerdo con patatas y setas es una receta muy fácil de hacer, y con un resultado delicioso. Es perfecto para disfrutar en familia, lo tienes listo en solo 20 minutos, y debes probarlo con vino blanco, azafrán y un toque de pimentón.

Lentejas con pastel de patata

En esta ocasión, Joseba Arguiñano nos ofrece un plato reconfortante, completo, y cargado de beneficios saludables. Este guiso de lentejas con pastel de patatas es una bomba de nutrición, una combinación que te dejará saciado y lleno de energías.

Guiso de trigo con pollo

Karlos Arguiñano nos presenta una receta que ha compartido un espectador desde Tarragona. Este guiso de trigo con pollo es un plato muy nutritivo y reconfortante, pero si no encuentras trigo puedes optar por hacerlo con cebada o quinoa.

Alubias exprés con berza salteada y morcilla

Las legumbres son un alimento muy completo: una fuente de proteínas, fibra, carbohidratos, vitaminas y minerales. Con esta receta de alubias exprés con berza salteada y morcilla, no te saltas la dieta mientras disfrutas de la comida.