Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, dispuesto a confesar a Paula la verdad sobre Antoine Brossard

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Valentina y Andrés tendrán un despertar de lo más romántico tras pasar su primera noche juntos, abrazados. ¿Se atreverán a dar un paso más?

Sin embargo, Mabel y Salva protagonizarán una fuerte discusión llena de reproches por parte de la Salazar, que no dudará en refugiarse en su padre. ¿Cuál será el consejo de Pablo ante esta situación?

Mientras, Miguel visitará a Claudia y comprobará que la joven mejora, pero se mantendrá firme en su decisión de no volver con ella. Afortunadamente, Nieves tendrá una charla con el doctor que podrá cambiarlo todo. ¿De qué se tratará?

En otro orden de cosas, la herencia de Pelayo volverá a ser un motivo de discusión para las #Mafin. Fina seguirá negándose a aceptar el dinero del hombre que destrozó su vida y Marta tratará de encontrar una solución que contente a ambas. ¿Lo logrará?

Además, llegará el día de la función de Julia y… ¡el aniversario de Beatriz y Gabriel! El director deberá decidir si cancelar su cita con la niñera. ¿Cuál será su decisión?

Finalmente, Paula, harta de los desplantes de Tasio, le exigirá explicaciones por su repentino distanciamiento y el hijo de Damián… ¡decidirá confesarle la verdad sobre la muerte de Antoine Brossard! ¿Cómo reaccionará la joven?

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