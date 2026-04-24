Preocupación por el torero Roca Rey tras la dramática cogida: "Ha sido angustiante y muy fea de ver"

Nuevo susto en el mundo del toreo. La figura peruana Andrés Roca Rey ha resultado gravemente herido durante su actuación en la Real Maestranza de Sevilla, en un percance que ha conmocionado a la afición. Tras la cogida, el torero fue trasladado de inmediato a la enfermería del coso sevillano, donde fue intervenido quirúrgicamente por el cirujano Octavio Mulet.

El parte médico emitido tras la operación detalla la gravedad de la lesión: "Herida por asta de toro en la cara interna del tercio superior del muslo derecho, con una trayectoria total de 35 centímetros, que produce extensa rotura de los músculos vasto interno y sartorio, disecando y comprometiendo prácticamente en toda su extensión el paquete vasculonervioso femoral superficial, sin producir lesión vascular. Pronóstico: muy grave".

"Se comprometió con un toro muy incierto que te puede coger en cualquier momento"

A pesar de la dureza de la cornada, los especialistas destacan como aspecto positivo la ausencia de daño vascular, un factor clave en la evolución del torero. Así lo explicaba Miguel Ángel Silva: "Llevamos una semana sangrienta y esto dice mucho también de esas ganas y esa rivalidad por llevar el mando del toreo. Ayer, Andrés Roca Rey se comprometió con un toro de esos de 'tirar la moneda', muy incierto, que te puede coger en cualquier momento. Cuando entra a matar, el toro se le viene encima y él decide seguir hacia adelante. Afortunadamente, no hay lesión vascular, que es lo importante. Los daños son musculares, muy extensos, pero musculares”.

En cuanto a la evolución de Roca Rey, fuentes cercanas apuntan a que ha pasado la noche estable dentro de la gravedad, sin fiebre aunque con dolor. A mediodía ha recibido la visita del equipo médico en la UCI y no se descarta que pueda ser trasladado a planta en las próximas horas si la evolución continúa siendo favorable.

"¿He matado al toro?"

Una de las imágenes más impactantes del suceso llegó justo antes de entrar en quirófano. El torero, aún consciente, preguntó: "¿He matado al toro?". Y así fue: pese a la cogida, Roca Rey logró culminar la faena, cortando dos orejas que fueron paseadas por su cuadrilla mientras él era atendido de urgencia. El mundo del toro permanece ahora pendiente de su evolución, con la esperanza de que una de sus máximas figuras pueda superar este nuevo y durísimo golpe.

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