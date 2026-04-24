Una mujer de 56 años se someterá a la eutanasia tras no soportar el gran dolor por la muerte de su único hijo

Wendy Duffy, una mujer de 56 años con buena salud física, ha comunicado que planea poner fin a su vida en una clínica suiza de eutanasia debido al gran dolor que siente por la muerte de su hijo hace cuatro años, precisa 'Independent'.

La mujer tuvo un intento de suicidio, tras lo que estuvo a punto de quedar en estado vegetativo. Según declaró al 'Daily Mail', ninguna terapia ha conseguido convencerla de que la vida mereciera la pena, por lo que decidió pagar 10.000 libras a una clínica, que afirma ser una organización sin ánimo de lucro.

"Mi vida, mi decisión", ha señalado. "Ojalá esto estuviera disponible en el Reino Unido, así no tendría que ir a Suiza". La mujer ha declarado al citado medio que no quería volver a intentar suicidarse, ya que "cualquiera que me encontrara tendría que lidiar con eso el resto de su vida". "No quiero que nadie pase por eso", añadió.

Su único hijo murió atragantado con un tomate cherry

Wendy Duffy ha explicado que su único hijo, Marcus, de 23 años, murió tras atragantarse con medio tomate cherry, que se le alojó en la tráquea después de comer un sándwich. "Creen que debió quedarse dormido con la boca llena", contó al 'Daily Mail' . "Ese es el único consuelo: que no hubo forcejeo".

La clínica ha avisado a su familia de su decisión

"Pegasos se ha puesto en contacto con ellos. Los llamaré cuando llegue a Suiza. Será una llamada difícil en la que me despediré y les daré las gracias", dijo. "Pero lo entenderán. Lo saben. Sinceramente, al cien por cien, saben que no estoy contenta, que no quiero estar aquí".

Cartas a sus seres queridos

La señora Duffy ha confesado haber escrito cartas a todos sus seres queridos, ha elegido la ropa que se pondrá en su lecho de muerte y ha seleccionado una última canción para escuchar mientras muere. "Puedes elegir la canción que quieras", ha explicado. "Yo voy a salir con Lady Gaga y Bruno Mars cantando ‘ Die With A Smile'".

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