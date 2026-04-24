La atrevida consulta sexual de un colaborador de Espejo Público: "Me pasa sin tocarme ni nada, con el chorrillo de la ducha"

Como cada semana Lorena Berdún ha visitado el plató de 'Espejo Público' para responder las consultas de los colaboradores en la sección 'Sexpejo'. El colaborador del programa Sergio Pérez ha querido compartir un momento de intimidad que le genera inquietud. Contaba el periodista que últimamente habla sobre este tema con mucha gente de su entorno y no le acaba de encontrar explicación lógica.

"No sé si me estoy volviendo asexual", comenzaba diciendo. Pérez relataba que él está depilado en su zona íntima, aunque no al completo. "Me gusta tener un poco de vello ahí", añadía. "Lo que es verdad es que sin tocarme ni nada cuando voy a la ducha me doy con el agua en esa parte y se me pone la piel de gallina. A veces me da más morbo que el autotocarme yo solo", confesaba.

"Te entiendo perfectamente, no voy a entrar en más detalles"

La sexóloga destacaba que es normal que la masturbación se produzca de todas las maneras posibles. Algo que refrendaba la también colaboradora Afra Blanca. "Te entiendo perfectamente, no voy a dar más detalles".

"No se si es por la depilación, nunca me ha pasado y me llevo depilando siempre de la misma manera", destacaba el comunicador.

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