En el próximo capítulo de Una nueva vida: Ferit se queda sin salida tras el ultimátum de Seyran

Llega el momento de la verdad y nadie sale indemne. Seyran se planta frente a Ferit y le hace un ultimátum que cambia las reglas del juego: “O dejas a Diyar, o pierdes a Seyran. ¿Entendido?”. Ya no hay escapatoria posible. El joven Korhan se queda sin margen para seguir jugando a dos bandas y se enfrenta, por fin, a la decisión que lleva evitando demasiado tiempo.

Pero la presión no termina ahí. Diyar, decidida a no quedarse atrás, le hace una pregunta que lo desarma: si consiguen atrapar a Sinan, Seyran ya no tendrá motivos para seguir a su lado… ¿qué hará entonces? Ferit empieza a quedarse sin excusas.

Mientras tanto, la amenaza más peligrosa llega desde fuera. Sinan pierde el control y su sed de venganza crece sin freno. Su advertencia es clara: está dispuesto a derribar la mansión si hace falta. Y en medio del caos, otra relación salta por los aires. Suna ya no reconoce a Abidin. Cansada de su ira, toma una decisión: “Quiero divorciarme”.

Este domingo, a las 22.00 horas, capitulazo de infarto en Una nueva vida. Disponible también en atresplayer.