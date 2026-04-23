De Irene Gil a Lucas Paulano: estos son los ganadores que hicieron historia en La Voz Kids

La Voz Kids lleva siendo tendencia en Antena 3 desde 2019. Desde entonces, por el programa han pasado numerosas estrellas de nuestro país y futuras promesas que, con el paso del tiempo, se han convertido en referentes actuales en el panorama musical.

Antonio Orozco y Luis Fonsi repetirán de nuevo en esta experiencia rodeados de los talentos más jóvenes de nuestro país. Edurne, por su parte, se enfrenta a su segunda edición consecutiva, mientras que Ana Mena debuta como coach en el programa.

Irene Gil, Levi Díaz, Pol Calvo, Rubén Franco, Alira Moya y Lucas Paulano han sido los jóvenes talentos que consiguieron ganar La Voz Kids. Aunque este año ninguno de los coach ha conseguido ganar con un joven talento en su equipo, todos buscarán el triunfo en una de las ediciones más competitivas de la historia.

Irene Gil, Levi Díaz Y Pol Calvo, primeros ganadores

La tinerfeña Irene Gil nos deslumbró a todos con su timbre de voz, formando parte del equipo de David Bisbal y convirtiéndose en la primera ganadora de La Voz Kids en 2019. Su interpretación de ‘And I’m telling you I’m not going’ la llevó a la victoria por delante de Daniel García.

Levi Díaz hizo historia en La Voz Kids de la mano de Melendi, convirtiéndose en el primer participante del programa en ser descartado en las audiciones a ciegas y, al año siguiente, lograr la victoria tras participar por segunda vez en el concurso.

Bajo la tutela de Pablo López, la voz proveniente de Barcelona, Pol Calvo, consiguió hacerse con la victoria en la tercera edición. La confianza de su coach fue clave, ya que fue el único que se giró en las audiciones a ciegas.

Rubén Franco, Alira Moya y Lucas Paulano completan la lista

En la cuarta edición, Sebastián Yatra consiguió repescar a Rubén Franco, del equipo de David Bisbal, y acabó convirtiéndose en el ganador gracias a su interpretación de ‘Qué no daría yo’ en la final.

La pequeña talent Alira Moya se hizo con el triunfo con tan solo 10 años, de la mano de David Bisbal, en la que para muchos fue la edición más competitiva de la historia.

En la última edición hasta la fecha, Lucas Paulano pasó a la historia del programa al convertirse en el ganador más joven de la historia de La Voz Kids, con tan solo 8 años, brindando a su coach, Manuel Turizo, su primera victoria en el formato.