Paz Vega y Orson Salazar: una deuda de más de un millón de euros podría haber dinamitado su matrimonio

El matrimonio de Paz Vega y Orson Salazar ha llegado a su fin tras 25 años juntos y tres hijos en común. La noticia ha sorprendido, aunque algunas señales ya apuntaban a que algo no iba bien. A principios de abril, la actriz compartía en redes socialesmensajes muy personales que ahora cobran sentido. "Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo…", escribía junto a una imagen impactante, dejando entrever un momento emocional complicado.

En esas mismas publicaciones, Paz Vega parecía abrir su corazón como nunca antes, hablando de decisiones equivocadas y de una sensación de haber perdido el rumbo. "Me subí al tren equivocado y cuando quise bajarme ya era tarde", confesaba, en un tono que reflejaba arrepentimiento. Sus palabras daban la impresión de alguien que lleva tiempo lidiando con una situación interna difícil, incluso llegando a admitir que había dejado de escucharse a sí misma.

En medio de este proceso, la revista Lecturas ha publicado, este miércoles en exclusiva, la actriz habría descubierto una deuda con Hacienda de alrededor de 1.200.000 euros. Un problema económico que habría tenido consecuencias importantes, como la pérdida de propiedades, entre ellas, supuestamente un dúplex en Sevilla y un piso en una de las zonas más exclusivas de Madrid.

Paz Vega y Orson Salazar | Gtres

Todo apunta a que la situación económica podría haber sido clave en el final del matrimonio. Orson Salazar no solo era su pareja, sino también quien gestionaba su carrera y algunos de sus negocios. Según ha trascendido, la actriz no era consciente de esta deuda, lo que habría provocado una fuerte ruptura de confianza.