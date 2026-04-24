La insistente estrategia de Noe para ganar la primera prueba de velocidad

La madrileña ha tirado de picardía durante la primera prueba de velocidad del programa, jugando dentro de la legalidad de las normas, las cuales no impiden que un concursante tenga un número limitado de intentos para pulsar el botón.

Noe ha sido la más lista de la clase y no ha parado de usar el pulsador, llegándolo a pulsar hasta en cuatro ocasiones consecutivas, ante las carcajadas de Jorge Fernández, que, aunque no se esperaba esta estrategia, la ha aprobado debido a su legalidad.

Finalmente, aunque responder en alto hace que los demás concursantes vayan adivinando el panel, el intento de Ángel ha sido en vano, ya que Noe ha pulsado una última vez, anticipándose a Diego, y ha conseguido resolver esta canción de ‘Pole’ para llevarse los primeros 100 € del programa.