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“Algo está haciendo usted”: Àngel Llàcer sospecha que Manel Fuentes trama algo en el arranque de la tercera gala

El presentador y el jurado advertirán a la audiencia que se viene un programa cargado de emociones fuertes. ¡No estáis preparados!

“Algo está haciendo usted”: Àngel Llàcer sospecha que Manel Fuentes trama algo en el arranque de la tercera gala

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Patri Bea
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La segunda gala de Tu cara me suena mantuvo el nivel del exitoso regreso del formato en esta decimotercera edición. Los concursantes volvieron a dejarse la piel en el escenario y J Kbello acabó como campeón de la noche gracias a su imitación de Alex Warren.

En esta tercera gala, nos esperan nuevas actuaciones que prometen dejarnos con la boca abierta: Cristina Castaño como Víctor Manuel y Ana Belén, Leonor Lavado como María Figueroa o Jesulín de Ubrique como José Luis Perales.

Próximos retos

Un ‘Dos en uno’, un ‘Training VIP’ y un ‘Trae a un amigo’: descubre todos los retos de la tercera gala de Tu cara me suena

En el arranque de la gala, Àngel Llàcer notará a Manel Fuentes especialmente guapo y, además de piropearlo, dejará a caer que se trae algo entre manos. ¿Qué sorpresas nos depararán esta noche? ¡Descúbrelo a partir de las 22:00 horas en Antena 3!

De Chappel Roan a Nueva Línea: todos los retos de la segunda gala de Tu cara me suena

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