Avance Gala 3
“Algo está haciendo usted”: Àngel Llàcer sospecha que Manel Fuentes trama algo en el arranque de la tercera gala
El presentador y el jurado advertirán a la audiencia que se viene un programa cargado de emociones fuertes. ¡No estáis preparados!
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La segunda gala de Tu cara me suena mantuvo el nivel del exitoso regreso del formato en esta decimotercera edición. Los concursantes volvieron a dejarse la piel en el escenario y J Kbello acabó como campeón de la noche gracias a su imitación de Alex Warren.
En esta tercera gala, nos esperan nuevas actuaciones que prometen dejarnos con la boca abierta: Cristina Castaño como Víctor Manuel y Ana Belén, Leonor Lavado como María Figueroa o Jesulín de Ubrique como José Luis Perales.
En el arranque de la gala, Àngel Llàcer notará a Manel Fuentes especialmente guapo y, además de piropearlo, dejará a caer que se trae algo entre manos. ¿Qué sorpresas nos depararán esta noche? ¡Descúbrelo a partir de las 22:00 horas en Antena 3!
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