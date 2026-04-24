“Algo está haciendo usted”: Àngel Llàcer sospecha que Manel Fuentes trama algo en el arranque de la tercera gala

La segunda gala de Tu cara me suena mantuvo el nivel del exitoso regreso del formato en esta decimotercera edición. Los concursantes volvieron a dejarse la piel en el escenario y J Kbello acabó como campeón de la noche gracias a su imitación de Alex Warren.

En esta tercera gala, nos esperan nuevas actuaciones que prometen dejarnos con la boca abierta: Cristina Castaño como Víctor Manuel y Ana Belén, Leonor Lavado como María Figueroa o Jesulín de Ubrique como José Luis Perales.

En el arranque de la gala, Àngel Llàcer notará a Manel Fuentes especialmente guapo y, además de piropearlo, dejará a caer que se trae algo entre manos. ¿Qué sorpresas nos depararán esta noche? ¡Descúbrelo a partir de las 22:00 horas en Antena 3!