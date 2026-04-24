Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo han dado todo en las dos primeras galas de esta edición... ¡pero todavía no habéis visto nada! Los nueve tienen muchas sorpresas guardadas bajo la manga.

María Parrado y J Kbello ganaron la primera y la segunda gala, respectivamente, pero es que los otros siete participantes también quieren que llegue su momento de gloria y harán lo que sea para conseguirlo.

José Luis Perales, J Balvin y María Becerra o Víctor Manuel y Ana Belén serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche. ¿Quién se llevará la tercera victoria de la edición? ¡Te esperamos!