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Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones

Los nueve concursantes de esta edición van a sorprendernos esta noche con números desternillantes, emotivos y que no dejarán indiferente a nadie.

Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones

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Patri Bea
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado lo han dado todo en las dos primeras galas de esta edición... ¡pero todavía no habéis visto nada! Los nueve tienen muchas sorpresas guardadas bajo la manga.

María Parrado y J Kbello ganaron la primera y la segunda gala, respectivamente, pero es que los otros siete participantes también quieren que llegue su momento de gloria y harán lo que sea para conseguirlo.

José Luis Perales, J Balvin y María Becerra o Víctor Manuel y Ana Belén serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche. ¿Quién se llevará la tercera victoria de la edición? ¡Te esperamos!

Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala

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Las imitaciones que veremos esta noche

Si te gustaron las imitaciones de la segunda gala de Tu cara me suena... ¡prepárate con las que veremos esta noche!

Cristina Castaño protagonizará el primer ‘Dos en uno’ de la edición como Víctor Manuel y Ana Belén, Martín Savi imitará a Íñigo Quintero delante suya... ¡Y mucho más!

Próximos retos

Un ‘Dos en uno’, un ‘Training VIP’ y un ‘Trae a un amigo’: descubre todos los retos de la tercera gala de Tu cara me suena

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