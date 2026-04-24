La muerte de una persona por una descarga eléctrica provoca el corte de la circulación en la línea R4 de Rodalies

Un trágico suceso ha provocado un corte en la línea R4 de Rodalies entre las estaciones de Martorell y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Según ha informado Adif una persona ha fallecido debido a una descarga eléctrica. Los trenes irán recuperando progresivamente las frecuencias de paso habituales, ha detallado Adif en una publicación en su cuenta de la red social X.

Pasadas las 6:30 horas de esta madrugada, Adif indicaba en redes sociales que se había interrumpido la circulación entre Cornellà y Castellbisbal "debido a la presencia de una persona en la infraestructura".

Poco después a través de la misma plataforma informaba de la reanudación de la circulación. "Los trenes van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso habituales".