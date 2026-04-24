Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Rodalies

La muerte de una persona por una descarga eléctrica provoca el corte de la circulación en la línea R4 de Rodalies

La circulación ya se ha reanudado. El corte se produjo entre las estaciones de Martorell y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Red de Cercan&iacute;as de Barcelona

Red de Cercanías de BarcelonaEFE/Archivo

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Un trágico suceso ha provocado un corte en la línea R4 de Rodalies entre las estaciones de Martorell y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Según ha informado Adif una persona ha fallecido debido a una descarga eléctrica. Los trenes irán recuperando progresivamente las frecuencias de paso habituales, ha detallado Adif en una publicación en su cuenta de la red social X.

Pasadas las 6:30 horas de esta madrugada, Adif indicaba en redes sociales que se había interrumpido la circulación entre Cornellà y Castellbisbal "debido a la presencia de una persona en la infraestructura".

Poco después a través de la misma plataforma informaba de la reanudación de la circulación. "Los trenes van recuperando gradualmente sus frecuencias de paso habituales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 24 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 24 de abril?

Nuevo concepto estratégico aprobado en el 50 aniversario de la OTAN

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 24 de abril de 2026

Cogida en Sevilla a Roca Rey

Cornada de 35 centímetros y dos trayectorias, así ha sido la cogida que mantiene "muy grave" a Roca Rey

Red de Cercanías de Barcelona

La muerte de una persona por una descarga eléctrica provoca el corte de la circulación en la línea R4 de Rodalies

Nuevo concepto estratégico aprobado en el 50 aniversario de la OTAN
Efemérides

Efemérides de hoy 24 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 24 de abril?

El agresor sexual de Castellón decía que trabajaba en el CNI: "Una chica se encerró en casa durante meses"
Castellón

El agresor sexual de Castellón decía que trabajaba en el CNI: "Una chica se encerró en casa durante meses"

Imagen del coche de la Guardia Civil
Toledo

Un hombre se suicida tras matar a su exmujer con un arma blanca en Seseña, Toledo

El hombre contaba con antecedentes penales por violencia machista cuando iniciaron los trámites de divorcio en 2024.

Antonio Santiago Muñoz
Homicidio

La Guardia Civil pide colaboración para localizar al presunto homicida de un joven de 22 años en Adra, Almería

El investigado tiene orden de detención y es considerado "armado y peligroso" tras un crimen vinculado a clanes.

En libertad la madre acusada del crimen de su hijo en Garrucha (Almería) ante su "inminente parto"

En libertad provisional la madre de Lucas, el niño asesinado en Garrucha, ante la inminencia de parto

Dos bebés

Los nombres en España cambian: los clásicos como María o Manuel conviven con nuevas tendencias como Ailany o Suleya

Juicio del caso conocido como Simione

Uno de los detenidos por el narcotúnel ceutí niega estar vinculado al transporte de 3 toneladas de cocaína en el Simione

Publicidad