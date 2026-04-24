La mujer asesinada en Seseña denunció a su agresor y pidió ayuda minutos antes del crimen: "Auxilio, me quieren matar"

El municipio toledano de Seseña ha quedado marcado por el trágico suceso de la madrugada del jueves. Melissa, de 43 años, ha sido asesinada presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 50 años que contaba con antecedentes penales por violencia machista. Tras acabar con la vida de la mujer, el agresor se ha suicidado en el interior de la vivienda.

El cuerpo de la víctima también ha sido localizado en la misma vivienda, con signos de violencia por arma blanca.

Cronología del crimen

Según indica el periódico La Razón, el conflicto dio inicio a las 5:40 horas del jueves, cuando la Guardia Civil recibió la llamada de una vecina de Seseña en la que alertaba de un enfrentamiento entre dos hombres.

La patrulla que se desplazó hasta el lugar encontró bajo una furgoneta a un hombre de 20 años. El joven, hijo de la víctima, había sido víctima de una agresión y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Toledo.

Tan solo unos minutos después, a las 6:00 horas, la Guardia Civil recibió un segundo aviso desde Seseña de una mujer que pedía ayuda: "Auxilio, me quieren matar". No obstante, los agentes que se trasladaron hasta el lugar no encontraron a nadie.

El decisivo testimonio del hijo

La investigación se esclareció al momento que el hijo de Melissa recuperó la conciencia y pudo reconstruir con los agentes lo ocurrido. Camino al autobús, el joven afirma que la expareja de su madre se abalanzó sobre él con intención de estrangularle usando un objeto similar a una soga.

Gracias al testimonio del joven, la Guardia Civil ha podido relacionar ambas llamadas que les llevaron hasta la vivienda de la víctima, donde encontraron el cuerpo sin vida de la Melissa y de su agresor.

Denunció a su agresor tres meses antes

La fallecida había denunciado llevar sufriendo maltrato psicológico y vejaciones desde noviembre de 2024. A razón de esta denuncia, el agresor fue detenido por violencia machista.

Aun así, el pasado 12 de abril, solo 11 días antes del crimen,volvió a ser denunciado por quebrantar una orden de alejamiento.

En el momento del crimen no constaban medidas judiciales contra él, pese que Melissa ya figuraba en el sistema VioGen.

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