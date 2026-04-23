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Cristina Pardo, ilusionada con su salto al prime time de Antena 3: "Dejaré laSexta después de 20 años"

La colaboradora de El Hormiguero ha confirmado la noticia sobre el nuevo programa de actualidad que presentará a partir de la próxima temporada.

Cristina Pardo, ilusionada con su salto al prime time de Antena 3: "Dejaré laSexta después de 20 años"

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Alberto Mendo
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Nada más comenzar la tertulia de actualidad de El Hormiguero, Pablo Motos ha hecho referencia a la bomba televisiva del día: Cristina Pardo se pondrá al frente de un nuevo programa en Antena 3 que verá la luz la próxima temporada. Se trata de un formato semanal que se emitirá en prime time y que mezclará contenidos de actualidad y entretenimiento.

"Estoy muy contenta", ha asegurado Cristina, destacando que ese nuevo proyecto se estrenará en septiembre. Este nuevo reto en su carrera supone un adiós: "Al final de esta temporada dejaré laSexta después de 20 años".

La presentadora se ha mostrado emotiva ante este cambio de etapa. "Dejo muchos amigos allí, me han tratado muy bien, he aprendido casi todo lo que sé allí, he tenido jefes buenísimos...", ha afirmado.

Cristina ha aclarado que espera seguir compatibilizando su nuevo proyecto con ser colaboradora de El Hormiguero. Además, ha señalado que, como su programa irá justo después del de Pablo Motos, espera poder aprovechar el empuje de su audiencia. ¡No te pierdas sus declaraciones al completo en el vídeo!

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