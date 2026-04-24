Josep Borrell resta importancia al 'mail' del Pentágono: "No se puede expulsar a un país de la OTAN porque lo digan en un correo"

Un correo electrónico interno del Pentágono contempla las opciones de Estados Unidos para 'castigar' a todos los aliados, que en su opinión, no hayan apoyado sus operaciones militares en Irán desde el inicio de la guerra en dicho país.

Entre las opciones que plantea Estados Unidos, destaca una: la posibilidad de suspender a España de la OTAN. Así lo ha comunicado un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Reuters, que además ha detallado que también se incluye la revisión de los estadounidenses sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas. Ambas opciones se han detallado en una nota que expresa la frustración que hay ante la aparente negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo (ABO) contra Irán.

Sobre este email también se ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra en Chipre con motivo de una nueva cumbre europea. El presidente ha restado importancia a esas informaciones afirmando que hay que trabajar desde "documentos oficiales" y no desde correos electrónicos. Sánchez también ha defendido el 'no a la guerra' haciendo un llamamiento al orden internacional para evitar los efectos negativos de la guerra a nivel humano y material.

"No se puede expulsar a un país de la OTAN porque lo diga el Pentágono en un mail"

El que fue alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también ha restado importancia a ese correo del Pentágono. Se ha preguntado si " creen que los correos en el Pentágono florecen como las mariposas" y asegura que "escuchando las declaraciones del jefe de prensa del Pentágono, ha visto que no dice nada que no hayan dicho antes". Asimismo, detalla que "tampoco ha visto a nadie que hable de expulsar porque no se puede expulsar a un país de la OTAN porque lo diga el Pentágono en un mail".

Borrell ha explicado que "no se puede expulsar a un país al igual que Trump no se puede ir de la OTAN porque le plazca", ya que necesita "los dos tercios del Congreso americano". Detalla que le parece bien que Sánchez "reaccione porque los responsables políticos es lo que tienen que hacer". Reitera que en dicho correo electrónico han dicho lo mismo "que en anteriores ocasiones".

"Estados Unidos no es el amo de la feria y las bases están sometidas a unas normas"

Por otro lado, ha detallado que "el gobierno español ha aplicado los términos en los cuales un ejército puede utilizar unas instalaciones situadas en territorio español pero sin perder la soberanía española". Asegura que esas bases se "pueden usar para las finalidades de la Alianza Atlántica, pero la guerra contra Irán no es una finalidad de la Alianza Atlántica". Ha ejemplificado que si "mañana a alguien se le ocurre hacer la guerra por su cuenta contra un tercero, eso no justifica el uso del ejército español". Asimismo, asegura que "el señor Trump debería saber que el uso de las bases está sometido a unas normas y no se pueden inventar" y debería "saber que Estados Unidos no es el amo de la feria": "Todo lo que pasa en las relaciones internacionales está sometido a las normas de los pactos que establecen las partes", y en este caso, las "bases en España están sometidas a acuerdos con Estados Unidos".

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