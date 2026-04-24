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Mejores momentos | 24 de abril

¡Ángel consigue el bote en su última tirada para pasar a la final!

El madrileño ha conseguido una remontada impresionante tras comenzar a tirar en el sexto panel.

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¡Ángel consigue el bote en su última tirada para pasar a la final!

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Adrián Moreno
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La Ruleta de la Suerte siempre sorprende hasta el final de sus programas, y así lo ha demostrado Ángel hoy. Cuando parecía que la final era cosa de dos, ya que el concursante del atril azul no ha sumado dinero hasta la prueba de velocidad previa al bote, el último panel lo ha cambiado todo.

Tras ganar esta última prueba de velocidad y al no tener nadie el ‘empiezo yo’, Ángel ha sido el encargado de comenzar a tirar en el panel con bote. Pese a conseguir ya una renta económica con la que muchos se conformarían, al no haber obtenido dinero durante el programa, el madrileño ha querido ir a por más.

A falta de una consonante y a una distancia de 150€ para pasar a la final, a Ángel solo le quedaba ir a por el bote y, como no podía ser de otra forma, el concursante ha conseguido caer en el gajo del bote y conseguir 2.750€, que le llevan directo a la final.

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