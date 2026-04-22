La temporada 3 de Euphoria, duramente criticada: Del desnudo integral de Sydney Sweeney a símbolos nazis

Euphoria siempre ha sido una serie muy explícita tanto a nivel, sexual, violencia o en tema de drogas. Y, como no podía ser de otra forma, la temporada 3 de la serie no iba a ser menos.

Ya en el primer episodio las críticas fueron dirigidas sobre todo al personaje de Sydney Sweenye, Cassie, tras decidir hacerse una cuenta de OnlyFans y mostrarse en situaciones comprometidas. Sobre todo la más cuestionada fue un momento en el que se viste de bebé.

Pero en el 3x02 Cassie va a más y aparece completamente desnuda en varios clips de la serie mientras graba su contenido para Only Fans. Ya sea mientras come un helado o mientras se viste con un look de hockey.

Esta evolución del personaje y mostrar a Sydney Sweeney desnuda por completo ha indignado a muchos espectadores: "Cassie está siendo ASQUEROSA esta temporada. No puedo creer que ese hombre haya destrozado su personaje hasta este punto", dice uno de los comentarios en Twitter.

Pero en el episodio 2 hay otra escena que está siendo muy criticada. Se trata del momento en el que Faye Valentine (Chloe Cherry), mantiene relaciones sexuales con el traficante de drogas Wayne (Toby Wallace) y durante la explícita escena se ve una bandera nazi y el personaje de él tiene tatuada una esvástica en el pecho.

"PUAJ, esta escena de Faye?!? Con una bandera nazi, qué mierda".

"¿Por qué Faye está follando con un nazi? Esta temporada está realmente descontrolada por todos lados #Euphoria".

"Tenemos que insinuar la escena de sexo lésbico, pero podemos mostrar a Faye siendo follada frente a una bandera nazi en 4K, claro como el día. Estoy furioso como el demonio", son algunos de los mensajes que han dejado en la red social.

Por ahora queda mucho por ver de la temporada 3 de Euphoria pero todo apunta a que lo que está por llegar seguirá siendo igual o más controvertido.