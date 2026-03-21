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Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"

Karlos Arguiñano ha desvelado uno de sus trucos infalibles en la cocina, porque no todo el mundo sabe dar la vuelta a la tortilla en el aire como él.

Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"

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La tortilla es una de las recetas más elaboradas de nuestra gastronomía, pero prepararla tiene su aquel.

Muy hecha, jugosa, al punto de sal, que se deshaga en la boca o al pincharla, acompañada, con cebolla o sin ella... Para gustos los colores pero, la hagas de una forma o de otra, siempre tendrás que darle la vuelta para terminar de hacerla.

¿Tienes problemas al intentar darle la vuelta a la tortilla? Si no eres un cocinero especializado como Arguiñano, probablemente tengas que ver este truco que ha desvelado en el vídeo.
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