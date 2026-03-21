Arguiñano confiesa el truco del platillo: "Así no hay que arriesgar tanto"

La tortilla es una de las recetas más elaboradas de nuestra gastronomía, pero prepararla tiene su aquel.

Muy hecha, jugosa, al punto de sal, que se deshaga en la boca o al pincharla, acompañada, con cebolla o sin ella... Para gustos los colores pero, la hagas de una forma o de otra, siempre tendrás que darle la vuelta para terminar de hacerla.

¿Tienes problemas al intentar darle la vuelta a la tortilla? Si no eres un cocinero especializado como Arguiñano, probablemente tengas que