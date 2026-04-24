Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 23.00 horas

El próximo miércoles, dos nuevos desenmascaramientos en Mask Singer, ¡y Ruth Lorenzo estrena el delatador!

El cuarto programa de Mask Singer promete intensas emociones por descubrir quién se esconde bajo las máscaras, y parece que Ruth Lorenzo tiene muy claro la identidad de una de ellas, ¿acertará con sus teorías?

El próximo miércoles, dos nuevos desenmascaramientos en Mask Singer, ¡y Ruth Lorenzo estrena el delatador!

El próximo miércoles, dos nuevos desenmascaramientos en Mask Singer, ¡y Ruth Lorenzo estrena el delatador!

Publicidad

Julián López
Publicado:

La nueva edición de Mask Singer está dejando muchos momentazos con cada gala, un programa que siempre tiene una sorpresa para la audiencia. Chanclas nos confundió cuando, en plena actuación, pasó a ser un dúo. Y su desenmascaramiento nos dejó boquiabiertos: ¡Trancas y Barrancas se escondían bajo Chanclas!

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

Las nuevas máscaras están jugando muy bien en Mask Singer, pues ningún investigador ha acertado ninguna de las identidades que se han revelado. Algunos están cerca, pero se quedan con la miel de los labios al descubrir las superestrellas internacionales que han protagonizado estos primeros programas.

Pero, en el próximo programa, todo eso podría cambiar. Los investigadores cuentan con el delatador, una herramienta que pueden usar una vez por grupo para desenmascarar a alguien si están completamente seguros, doblando los puntos si aciertan, pero sufriendo un duro castigo si fallan.

Ruth Lorenzo será la encargada de usar el delatador por primera vez en esta edición. ¿Estará en lo cierto? ¿O sufrirá las consecuencias por fallar? El próximo miércoles, a las 23.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de Mask Singer en Antena 3. ¡Te esperan dos nuevos desenmascaramientos!

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

¡Eran dos y no eran humanos! Chanclas escondía a Trancas y Barrancas

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

El próximo miércoles, dos nuevos desenmascaramientos en Mask Singer, ¡y Ruth Lorenzo estrena el delatador!

El próximo miércoles, dos nuevos desenmascaramientos en Mask Singer, ¡y Ruth Lorenzo estrena el delatador!

Imagen de Soraya Rodríguez

Soraya Rodríguez revela los detalles del Comité Federal del PSOE: "Pedro Sánchez intentó que no se votara porque sabía que perdía"

En peligro las vacaciones de verano.

¿Por qué muchos consumidores están preocupados por quedarse sin vacaciones de verano?

Imagen de Susana Díaz
Guerra interna PSOE

Susana Díaz reacciona al vídeo del Comité Federal de 2016: "No me gusta revivirlo. He tardado muchos años en recuperarme"

Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones
¡No te la pierdas!

Sigue la tercera gala de Tu cara me suena en directo: grandes retos, regresos inesperados y muchos pompones

Fran Rivera
Hablamos con él

Fran Rivera se pronuncia sobre Roca Rey, el novio de su hija: "Mientras un hijo sea feliz, los padres estamos encantados"

La relación de Tana Rivera y Roca Rey avanza y le preguntamos a Fran Rivera qué opina de su yerno. "Es un torero al que respeto y admiro desde hace muchísimo tiempo", afirma.

Afra Blanco en Espejo Público.
Enfrentamiento en plató

Tensión entre Afra Blanco y Jon Echeverría por el SMI: "Eres el tipo de persona que al salir de un plató te dedicas a difundir bulos"

Afra Blanco y Jon Echeverría han protagonizado un intenso debate sobre cotización. "No entiendo tu discurso y el hecho de que te preocupen las rentas aparentemente bajas pero no quieras subir el SMI", le espetaba Afra Blanco.

Manuel, elegido por el público para pasar a la segunda Semifinal del equipo Orozco

Antonio Orozco: la emoción hecha música llega a La Voz Kids 2026

Imagen de Paco Marhuenda

Paco Marhuenda presenta 'Centro': "He abierto las puertas a la pintura y al arte"

“Algo está haciendo usted”: Àngel Llàcer sospecha que Manel Fuentes trama algo en el arranque de la tercera gala

“Algo está haciendo usted”: Àngel Llàcer sospecha que Manel Fuentes trama algo en el arranque de la tercera gala

Publicidad