El próximo miércoles, dos nuevos desenmascaramientos en Mask Singer, ¡y Ruth Lorenzo estrena el delatador!

La nueva edición de Mask Singer está dejando muchos momentazos con cada gala, un programa que siempre tiene una sorpresa para la audiencia. Chanclas nos confundió cuando, en plena actuación, pasó a ser un dúo. Y su desenmascaramiento nos dejó boquiabiertos: ¡Trancas y Barrancas se escondían bajo Chanclas!

Las nuevas máscaras están jugando muy bien en Mask Singer, pues ningún investigador ha acertado ninguna de las identidades que se han revelado. Algunos están cerca, pero se quedan con la miel de los labios al descubrir las superestrellas internacionales que han protagonizado estos primeros programas.

Pero, en el próximo programa, todo eso podría cambiar. Los investigadores cuentan con el delatador, una herramienta que pueden usar una vez por grupo para desenmascarar a alguien si están completamente seguros, doblando los puntos si aciertan, pero sufriendo un duro castigo si fallan.

Ruth Lorenzo será la encargada de usar el delatador por primera vez en esta edición. ¿Estará en lo cierto? ¿O sufrirá las consecuencias por fallar? El próximo miércoles, a las 23.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de Mask Singer en Antena 3. ¡Te esperan dos nuevos desenmascaramientos!