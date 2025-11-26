Antena 3 LogoAntena3
Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de libertad

Gabriel siempre había dicho que ella estaba muerta pero Andrés será el primero en viajar a Tenerife para conocerla

Celia Castro es Delia Márquez, la madre de Gabriel, en Sueños de Libertad

Marta García
Publicado:

Andrés ha viajado a Tenerife para conocer a Delia Márquez, la madre de Gabriel. Y es que una vez más el primo de los De la Reina, que siempre había dicho que sus padres habían fallecido, parece no haber contado la verdad del todo. El joven de la Reina quiere conocer cualquier información que pueda incriminar a su primo. Y Delia será una pieza clave a la hora de conocer mejor el pasado oscuro de Gabriel.

Ella es una mujer mayor que sufre de asma. Ha perdido desde hace mucho la pista a su hijo y apenas sabe nada de él. Andrés se ha presentado con el sobrenombre falso de Enrique Villa a la mujer, que le confiesa que aún se sigue sintiendo culpable por la muerte del padre de Gabriel y cómo esto le afectó a él. Pero, ¿cuándo descubriremos del pasado del director de Perfumerías Brossard de la Reina gracias a ella?

Interpretada por Celia Castro

Celia Castro es una respetada actriz de gran trayectoria tanto en televisión como en cine y teatro. En cuanto a ficciones televisivas a participado en Sequia de Antena 3 o en series tan icónicas como Al salir de clase o Farmacia de guardia. ¡Nosotros estamos deseando conocer mucho más a Delia Márquez! ¿y tú?

No te lo pierdas, cada tarde de lunes a viernes en Sueños de libertad.

Series

