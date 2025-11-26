Yamila, profesora de los niños de la familia fallecida por un escape de gas: "Una tragedia con todas las letras"

La alarma empezó a extenderse al ausentarse sin previo aviso el padre de su puesto de trabajo, tampoco acudió uno de los hijos al instituto. Las llamadas no obtenían respuesta. Varios amigos de la familia se desplazaron hasta el domicilio y sus teléfonos móviles sí sonaban en el interior: "Supieron que algo iba mal".

Al abrir la puerta los encontraron muertos a todos. La periodista Toñi Portillo ha podido recoger el testimonio de la mujer que se encontró con la dantesca imagen. Visiblemente devastada confesaba el miedo que le ha provocado la tragedia: "Entré y vi al marido en el salón, muerto, los dos niños en su cuarto, y la mujer", expresaba hasta que rompía a llorar.

Toñi ha hablado también con Yamila, presidenta y portavoz de la Asociación de Mujeres Musulmanas en la localidad malagueña, donde solo tienen halagos y buenas palabras hacia una familia que era muy querida y consideran ejemplo de integración y convivencia.

"Siglos para levantarnos"

Yamila además daba clases a los niños para que no perdiesen su lengua materna. La mujer agradecía todas las muestras de apoyo y cariño que han recibido por parte de la comunidad marroquí, como de la española, subrayando que la tragedia ha compungido a todos: "Nos hacen falta siglos para poder levantarnos. Es una tragedia con todas las letras".

Todo apunta a un escape de gas o una acumulación de monóxido de carbono como posible causa de la tragedia que ha ocurrido en Torrox, municipio de Málaga. Por ello Espejo Público consultaba a Daniel Arroyo, experto en emergencias, quien daba una serie de consejos en materia de prevención de este tipo de accidentes: Rejillas de ventilación, o detectores de humo y de monóxido de carbono, eran algunas de sus recomendaciones.

