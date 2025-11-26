El beso de Jonathan Bailey y Ariana Grande en Wicked que fue eliminado por "ser demasiado apasionado"

La adaptación de Wicked en cines ha llegado a su fin y, así, la historia de la Bruja (no tan) Malvada del Oeste ha sido por fin contada en la gran pantalla. El estreno de la cinta ha sido todo un éxito en taquilla y sus protagonistas son en buena parte responsables de ello, quienes han sabido dar vida al musical en todo su esplendor.

Sin embargo, como bien suele suceder en el séptimo arte, la película que ha disfrutado el público y la que estaba en mente de sus creadores en un principio no es exactamente la misma. De hecho, las propias Cynthia Erivo y Ariana Grande improvisaron una de las escenas más emotivas de la segunda parte.

Ariana Grande como Glinda y Cynthia Erivo como Elphaba en Wicked: For Good | Gtres

Ahora, la coguonista de Wicked Parte II Dana Fox ha revelado otro momento que fue eliminado del montaje final. Concretamente, uno que involucraba a Fiyero, el personaje de Jonathan Bailey, y a Glinda (o Galinda, según quién la mencione). En esta escena, ambos personajes se besaban de forma romántica y esto no pareció convencer a los responsables de la cinta.

"Hubo una escena entre Fiyero y Glinda que cortamos en la que se besaban; era romántica y hermosa, pero un poco demasiado apasionada", comenta Fox en una reciente entrevista. Un encuentro entre ambos que desentonaba con cómo evolucionan los acontecimientos de la película.

Jonathan Bailey y Ariana Grande en Wicked Parte II | Universal Pictures

ATENCIÓN: SPOILERS DE WICKED PARTE II

Y es que uno de los puntos de giro del musical es cuando Fiyero decide encarcelar al Mago de Oz para fugarse con la Bruja ante los ojos de la que, instantes antes, iba a ser su esposa. Así, la guionista ha explicado que "ver eso hizo que fuera muy difícil verlo tomar la decisión de estar con Elphab, e hizo que fuera muy difícil aceptar que Elphaba se escapara con él".

"Se hacía demasiado real que él y Glinda realmente sentían algo", continúa en sus declaraciones a Deadline; antes de concretar que por mucho que Fiyero "realmente amara" a Glinda, "le gustaba de una manera diferente".

Cynthia Erivo y Jonathan Bailey en Wicked Parte II | Universal Pictures

"Pero esta escena era demasiado romántica y yo estaba en plan: Vaya, no podemos ver eso porque nuestras cabezas explotarán cuando no la elija al final. Entonces odiaremos a Elphaba, Glinda y Fiyero", explica: "Hicimos bien en eliminarla porque eran tan adorables que simplemente no podrías asimilarlo".

Cuando Fiyero elige a Elphaba por encima de Glinda es uno de los momentos más emotivos de la película. Una escena que, viendo cómo había evolucionado la relación entre el personaje de Bailey y Ariana, se entiende perfectamente y se celebra en cuanto ocurre. Pero, de no ser por los ajustes de última hora, quizás nunca habría sucedido.

Wicked Parte II sigue en los cines y continúa cosechando éxitos en términos de recaudación. Todo ello con una temporada de premios a la vuelta de la esquina que podría volver a llevar la tierra de Oz, como hiciera su antecesora, a lo más alto de la industria.