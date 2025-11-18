Brócoli y coliflor al vapor con salsa de avellana, de Karlos Arguiñano: "¡Qué fácil es esta receta!"

La cabeza floral del brócoli y de la coliflor es la parte comestible que más se conoce, pero no es la única. Las hojas y los tallos de esta verdura son también fuente de muchos beneficios para la salud por lo que no deberíais desecharlos.

Ingredientes, para 4 personas

1 coliflor

1 brócoli

40 g de avellanas tostadas

25 g de pasas (sin semillas)

50 ml de brandy

400 ml de leche evaporada

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 2 dedos de agua. Suelta la coliflor y el brócoli en ramilletes, ponlos en una vaporera y tápala. Coloca la vaporera sobre la tartera y cuece las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos.

Calienta una sartén con una cucharada de aceite. Aplasta las avellanas e introdúcelas en la sartén. Tuéstalas brevemente e incorpora las pasas y el brandy.

Dale un hervor fuerte para que se evapore parte del alcohol. Vierte la leche evaporada y cocina los ingredientes a fuego suave durante 6-8 minutos. Prueba la salsa y ponla a punto de sal.

Reparte la coliflor y el brócoli en 4 platos, sazónalos y salséalos con la salsa de avellana. Decora los platos con unas hojas de perejil.