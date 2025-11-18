Para 4 personas
Brócoli y coliflor al vapor con salsa de avellana, de Karlos Arguiñano: "¡Qué fácil es esta receta!"
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta súper saludable, conservando todos los nutrientes de las verduras al cocerlas al vapor. Además las acompaña con una salsa de avellana que le otorga el toque de honor a la receta.
La cabeza floral del brócoli y de la coliflor es la parte comestible que más se conoce, pero no es la única. Las hojas y los tallos de esta verdura son también fuente de muchos beneficios para la salud por lo que no deberíais desecharlos.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 coliflor
- 1 brócoli
- 40 g de avellanas tostadas
- 25 g de pasas (sin semillas)
- 50 ml de brandy
- 400 ml de leche evaporada
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 2 dedos de agua. Suelta la coliflor y el brócoli en ramilletes, ponlos en una vaporera y tápala. Coloca la vaporera sobre la tartera y cuece las hortalizas a fuego medio durante 15 minutos.
Calienta una sartén con una cucharada de aceite. Aplasta las avellanas e introdúcelas en la sartén. Tuéstalas brevemente e incorpora las pasas y el brandy.
Dale un hervor fuerte para que se evapore parte del alcohol. Vierte la leche evaporada y cocina los ingredientes a fuego suave durante 6-8 minutos. Prueba la salsa y ponla a punto de sal.
Reparte la coliflor y el brócoli en 4 platos, sazónalos y salséalos con la salsa de avellana. Decora los platos con unas hojas de perejil.
