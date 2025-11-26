El 'Popeye ruso' podría perder sus brazos por inyectarse synthol durante años para aumentar sus bíceps

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
'Popeye ruso'

El joven exluchador de artes marciales de 29 años se enfrenta a problemas de salud muy peligrosos y podrían amputar sus brazos.

El 'popeye ruso' posa en su InstagramArchivo

Luis Alcantud
Publicado:

Kirill Tereshin es un influencer y exluchador conocido como el 'Popeye ruso'. Decidió inyectarse synthol para incrementar el tamaño de sus bíceps. El joven exluchador de artes marciales de 29 años se enfrenta a problemas de salud muy peligrosos. Podría perder sus brazos.

Afronta la posibilidad real de perder ambos brazos tras años inyectándose synthol. Su estado de salud se ha deteriorado drásticamente a raíz de infecciones severas derivadas de las sustancias que se introdujo en el músculo. Los médicos llevan tiempo tratando sus complicaciones.

Sufre fibrosis del tejido y necrosis, que han acabado destruyendo parte de la musculatura de sus brazos. Así lo recoge el tabloide 'The Sun'. Para intentar salvar las extremidades, los especialistas han planteado varias operaciones de injertos de piel, aunque por ahora no pueden realizarlas debido a los malos resultados de los análisis clínicos del paciente.

Riesgo real de perder los brazos

El 'Popeye ruso' comenzó a inyectarse synthol en 2017. Presumía de sus enormes bíceps en redes sociales y se comparaba con el famoso personaje Popeye. Pese a las repetidas advertencias de los sanitarios, continuó con las inyecciones y en 2019 ya tuvo que someterse a una primera intervención después de que su musculatura comenzara a deteriorarse y las heridas no cicatrizaran.

Los cirujanos han logrado extraer libras de material oleoso y tejido muerto de sus brazos. En una entrevista para el citado medio, el médico Dmitry Melnikov, de la Universidad Estatal de Moscú, advierte que la extensión del daño es tan grande que su vida llegó a estar en riesgo si no se retiraba el compuesto. La situación ahora vuelve a ser crítica y, según se ha señalado, el tiempo para evitar la amputación se agota.

