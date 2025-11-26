Antena 3 LogoAntena3
Rocío Madrid, Pepón Nieto y Manu Sánchez, a por todas en El 1%: “Yo me pico”

Los actores serán los invitados en una noche que promete muchas risas y emociones fuertes.

Rocío Madrid, Pepón Nieto y Manu Sánchez, a por todas en El 1%: “Yo me pico”

Cada noche, El 1% recibe a un centenar de concursantes que luchan por hacerse con hasta 100.000 euros acompañados por tres invitados de lujo que no se juegan más que el orgullo de ponerse a prueba con las preguntas del programa.

En esta ocasión, Arturo Valls tendrá el placer de contar con la visita de Rocío Madrid, Pepón Nieto y Manu Sánchez en el plató. Tres actores con mucho sentido del humor que llegan dispuestos a demostrar que podrían participar como unos jugadores más.

“Yo me pico”, ha dicho Pepón entre risas, dejando claro que va a sacar a relucir su lado más competitivo en el programa de esta noche. ¡No te lo pierdas, esta noche, después de El Hormiguero!

