Caso Mascarillas
¿Nuevo lenguaje de la corrupción o tratamientos dentales?: Las conversaciones de la trama de las mascarillas de Almería
"La corrupción más soez con las 'mordidas'" ha vuelto, según expresaba la periodista Pilar Velasco, que parecía sorprendida por este nuevo caso "corrupción como una casa", siempre presunta hasta que se demuestre lo contrario.
No hablaban de 'soles', 'chistorras', ni 'lechugas', eso es negociado del caso Koldo; las conversaciones analizadas por la UCO, a las que ha tenido acceso Espejo Público, de la presunta trama de corrupción en la trama de compraventa de mascarillas durante la pandemia en la diputación de Almería, eran distintas.
En esta ocasión el lenguaje empleado para referirse a las 'mordidas', era más 'idóneo'. En un posible alarde de vanidad y sagacidad, los implicados habrían recurrido a emoticonos de muelas, o palabras como 'limpieza' dental -bonita contradicción-, y otras frases o términos relacionados con la odontología.
"Te vas a poder cambiar la 'piñata' entera, tengo las muelas picadas por tu culpa, o yo también me tengo que hacer una limpieza", son unos ejemplos de las expresiones usadas por Javier Aureliano, expresidente de la diputación de Almería, y quienes eran sus vicepresidentes Fernando Giménez y Óscar Liria, en esta presunta trama de corrupción.
Tanto el juez que instruye la causa como los investigadores de la Unidad Central Operativa han considerado ese léxico como conversaciones en clave para referirse a cobro de supuestas comisiones irregulares.
