Simulamos a la misma hora y en las mismas calles el recorrido que hicieron Mazón y Vilaplana el día de la DANA

Ya se sabe a qué hora pagó el parking Maribel Vilaplana la tarde de la DANA. La jueza ya tiene el justificante del pago que había reclamado a la periodista, quien comió con Carlos Mazón ese día. Este refleja que lo abonó a las 19:47 horas. Y esta nueva revelación desmiente parte de lo que han contado hasta ahora el expresident de la Generalitat y la periodista, dejando aún más incógnitas. Además el diario Levante cuenta que fue la periodista Maribel Vilaplana quien llevó en su coche a Carlos Mazón hasta las proximidades del Palau de la Generalitat.

Analizamos todos los datos

El registro del parking muestra que Vilaplana retiró su vehículo a las 19:47, es decir, casi una hora después de que ambos salieran del restaurante. Por lo que este dato demuestra varias cosas. Primera, que Mazón no llegó a pie al Palau, sino que fue llevado en coche por Vilaplana. Segunda, que habría llegado alrededor de las 20:00, más tarde de lo que declaró. Tercera, que la periodista no entró ni salió sola del parking, como se sugirió inicialmente. Por tanto, queda un vacío temporal importante entre la salida del restaurante (entre las 18:30 y 19:00, tal y como dijo el dueño del restaurante y la propia Vilaplana) y el pago del parking a las 19:47. Un tramo de casi una hora cuya explicación, de momento, no ha sido aclarada.

Reconstruimos el recorrido de Mazón

Tras estas nuevas revelaciones nuestro compañero Carlos Villán ha hecho exactamente la simulación del recorrido a las misma horas, comenzando desde el Restaurante 'El Ventorro'. Carlos Mazón, Maribel Vilaplana y el propio propietario reconocen que el president y la periodista salieron de este local entre las 18:30 y las 19 horas. El dueño del local dice que no se cambió de ropa. Mazón asegura que iba sin escoltas y la periodista Vilaplana, que si los llevaba o no no los vio porque fueron muy discretos. Nada más salir del restaurante se encuentra la calle de la Paz, una arteria muy importante dentro del casco histórico. Mazón acompañó a la periodista hasta el parking que está justo detrás de los edificios que señala Carlos Villán en el reportaje. Nuestro compañero asegura que podrían haber ido hacia la derecha , que es el camino más largo y el más visible, o justo por otra calle de enfrente, que es el camino más corto y más discreto y el que toma nuestro compañero Carlos Villán.

A un paso normal le ha costado 2 minutos 41 segundos llegar hasta la entrada del parking, en plaza Tetuán que es donde declaró Maribel Vilaplana que se despidió del president de la Generalitat. Ella declaró que ya no sabe que hizo Mazón, que ella entró, que estuvo entre 10 y 10 minutos haciendo gestiones con el ordenador y pagó el ticket del aparcamiento a las 19:47. Es decir, entre el restaurante y este punto les costó cerca de una hora. Es justo en esa franja entre las 18:57 y las 19:43 cuando Mazón está incomunicado. Él asegura que se fue andando hasta el Palau de la Generalitat, unos 15 minutos desde el parking y llevaba el teléfono móvil dentro de la mochila.

El ticket de parking se paga a las 19:47. Mazón llega al Palau de la Generalitat a las 8 de la tarde. Si hubiera venido andado, los tiempos cuadrarían. Pero ahora una publicación, Levante, asegura que la periodista Maribel Vilaplana trasladó con su propio vehículo al president hasta este edificio, y lo dejó en las inmediaciones. Dice la publicación que entró solo, que un asesor le explicó cómo estaba la situación y que se trasladó a la reunión del CECOPI donde hay constancia de que llegó a las 20:28. Es durante ese trayecto a las 20:11 cuando se lanza la alerta en todos los teléfonos móviles.

Nuevos datos que contrastan con lo declarado por Vilaplana ante la jueza de Catarroja y por Mazón en la comisión de investigación del Congreso.

