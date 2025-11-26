Así actúa la banda de Wallapop: asesinado al quedar con su comprador

Ocho de cada diez consumidores utilizan plataformas de compraventa de productos usados. Algunos acuden a mercados callejeros, sin embargo internet se ha convertido en la mejor forma de consumir este tipo de productos. Páginas webs como Wallapop son todo un éxito entre los usuarios. Algunos de los productos que se pueden encontrar son pulseras, anillos o incluso cadenas de oro. En la web encontramos algunas por valor de 1.800 euros.

Ahora una banda opera detrás de estas plataformas. Se hacen pasar por compradores y terminan robando, agrediendo e incluso matando a sus víctimas tal y como ha ocurrido con un joven de 26 años.

La banda de Wallapop

Detrás de algunos de los compradores se enconde la popularmente conocida como la banda de Wallapop. Un grupo organizado que se hace pasar por compradores de joyería. José Félix Ramajo, asesor de seguridad, aclara que "las víctimas no tienen un perfil determinado. Siempre está el clásico: "No te preocupes, quedamos donde a ti te venga bien", y esa es la victima predilecta para ese tipo de mafiosos". Estos mafioso acuerdan una cita para la compra del producto, pero en lugar de entregar el dinero atacan a la victima y le roban. En algunas ocasiones, el final puede ser aún peor: la muerte.

El pasado 30 de septiembre mataron a Eric por una cadena de oro. El joven de 26 años quedó con su presunto comprador para entregarle la cadena de oro de Versace. La primera cita fue en julio, sin embargo no consiguieron llegar a un acuerdo. En ese momento, empezó el acoso: insistencia, presión y una falsa oportunidad de compra para conducir a la víctima hasta un punto donde todo estuviera controlado.

"Siempre que eres tú el que quieres vender, procura que sea en tu zona de confort", cuenta Ramajo. El 30 de septiembre acordaron una nueva cita. En un primer momento la venta se iba a realizar en las inmediaciones de un centro comercial. Sin embargo, las cámaras de seguridad captan al joven realizando un recorrido en moto completamente distinto hasta llegar a un nuevo barrio.

En un narcopiso de la calle Sèquia Madriguera le esperaba a Eric el resto de la banda organizada. Eric recibe el primer golpe en el ascensor, según después en el rellano y finalmente es apuñalado en el corazón. Cuando los Mossos de esquadra lo encuentran, descubren que además de la cadena de oro, le han quitado un anillo, un reloj y hasta dinero en efectivo.

Investigación abierta

La investigación continúa abierta. Cuatro personas han sido detenidas y se sospecha que más personas participaron en el asesinato. Según fuentes cercanas a la familia, el joven acababa de cumplir 26 años y llevaba tiempo ahorrando para casarse. "Era una persona muy buena e inocente", cuentan algunos de los familiares más cercanos a la víctima.

La investigación continúa abierta para esclarecer las causas. Incluso, las autoridades aseguran que esta banda ya ha realizado su modus operandi en otras ocasiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.