"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

José Andrés ha llegado a El Hormiguero con su energía arrolladora y su inconfundible pasión por la cocina. El chef ha compartido anécdotas, reflexiones y momentos de humor que han dibujado un retrato cercano y vibrante de su trayectoria.

En esta ocasión, el invitado ha contado cómo comenzó su aventura en Estados Unidos. Según ha relatado, todo inició con un accidentado viaje en taxi y terminó en "chirona".

José Andrés ha contado que le pararon con el coche y, evidentemente, al ser cocinero, tenía cuchillos en el maletero. Al policía, que según ha dicho, no era muy amable, decidió que le iba a detener

Sin embargo, él ha dicho que lo peor de todo fue ver la cara de su mujer cuando llegó al calabozo a sacarle. ¡Así lo ha contado!