Para 4 personas

Karlos Arguiñano: "Receta de borraja salteada mar y montaña, al gusto de los mejores paladares"

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta facilísima en muy poco tiempo, con borraja, gambas y jamón. Una combinación de sabores que define como "mar y montaña".

Al saltear los alimentos, se crea una cascarita crujiente y delicada en la parte externa que hace que su sabor se intensifique.

Ingredientes, para 4 personas

  • 800 g de borraja
  • 16 gambas
  • 3 dientes de ajo
  • 100 g de jamón serrano
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Calienta agua y una pizca de sal en una cazuela. Retira las hojas de las borrajas, corta los tallos en trozos de 3 centímetros y enjuágalos bien en un bol con abundante agua.

Cuando el agua de la cazuela empiece a hervir, introduce la borraja, tápala y cuécela a fuego medio alto durante 12 minutos. Escurre y resérvala.

Pela las gambas, retirándoles las cabezas y las cáscaras. Corta el jamón en daditos.

Calienta una sartén grande con 6 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos e introdúcelos en la sartén.

Cuando se doren un poco, incorpora los dados de jamón y las colas de las gambas, y cocínalos durante 1 minuto. Agrega las borrajas y saltéalas durante un par de minutos.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

