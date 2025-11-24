Para 4 personas
Karlos Arguiñano: "Receta de borraja salteada mar y montaña, al gusto de los mejores paladares"
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta facilísima en muy poco tiempo, con borraja, gambas y jamón. Una combinación de sabores que define como "mar y montaña".
Publicidad
Al saltear los alimentos, se crea una cascarita crujiente y delicada en la parte externa que hace que su sabor se intensifique.
Ingredientes, para 4 personas
- 800 g de borraja
- 16 gambas
- 3 dientes de ajo
- 100 g de jamón serrano
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta agua y una pizca de sal en una cazuela. Retira las hojas de las borrajas, corta los tallos en trozos de 3 centímetros y enjuágalos bien en un bol con abundante agua.
Cuando el agua de la cazuela empiece a hervir, introduce la borraja, tápala y cuécela a fuego medio alto durante 12 minutos. Escurre y resérvala.
Pela las gambas, retirándoles las cabezas y las cáscaras. Corta el jamón en daditos.
Calienta una sartén grande con 6 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos e introdúcelos en la sartén.
Cuando se doren un poco, incorpora los dados de jamón y las colas de las gambas, y cocínalos durante 1 minuto. Agrega las borrajas y saltéalas durante un par de minutos.
Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
Publicidad