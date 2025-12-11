Para 4 personas
Menestra de verduras, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica de la cocina española"
Karlos Arguiñano ha querido hacer "un homenaje a todas las mujeres cocineras" con esta fantástica menestra de verduras, "una receta clásica de la cocina española".
Hoy hemos rebozado la coliflor y las coles de Bruselas, pero si os apetece podéis rebozar las alcachofas o los ramilletes de Brócoli.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 alcachofas
- 8 coles de Bruselas
- 250 g de coliflor
- 250 g de brócoli
- 1 zanahoria
- 2 patatas
- 1 cebolleta
- 2 dientes de ajo
- 100 g de jamón serrano
- Harina
- 2-3 huevos batidos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta una sartén grande con un poco de agua ( 2 dedos) y sazónala. Elimina las hojas externas de las coles de Bruselas y colócalas en una vaporera. Separa la coliflor y el brócoli en ramilletes y colócalos al lado de las coles de Bruselas. Tapa la vaporera y ponla sobre la sartén. Cuece las hortalizas durante 20 minutos. Reserva por separado las hortalizas y el caldo de la cocción.
Calienta agua en la olla rápida y añade unas ramas de perejil. Pela las alcachofas, retirándoles 3-4 capas de hojas, córtales las puntas e introdúcelas en la olla. Sazónalas, cierra la olla y cuécelas durante 3 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Escúrrelas (boca abajo) sobre una fuente cubierta con papel absorbente. Córtalas por la mitad y resérvalas. Reserva también un poco del caldo resultante de la cocción.
Pela las patatas, la zanahoria, la cebolleta y los ajos. Corta las patatas en dados, la zanahoria en medias lunas y la cebolleta y los ajos en daditos.
Calienta una sartén con abundante aceite. Introduce las patatas y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera.
Calienta una tartera con 3-4 cucharadas de aceite. Introduce los ajos, la cebolleta y la zanahoria. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 8-10 minutos.
Corta el jamón en dado, incorpóralo y saltéalo brevemente. Agrega 1 cucharada de harina y rehógala un poco. Vierte el caldo de la cocción al vapor y un poco del caldo de las alcachofas.
Cocina la mezcla durante 3-4 minutos. Agrega las alcachofas, las patatas fritas y el brócoli, y cocina la mezcla a fuego suave durante 4-5 minutos.
Pon a calentar la sartén con el aceite donde has frito las patatas. Pasa los ramilletes de coliflor y las coles de Bruselas por harina y huevo batido. Introduce (a tandas) las hortalizas en la sartén y fríelas hasta que se doren un poco. Retíralas y escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina. Agrégalas a la tartera, mezcla suavemente y sirve.
Decora los platos con unas hojas de perejil.
