Para 4 personas

Menestra de verduras, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica de la cocina española"

Karlos Arguiñano ha querido hacer "un homenaje a todas las mujeres cocineras" con esta fantástica menestra de verduras, "una receta clásica de la cocina española".

Menestra de verduras, de Karlos Arguiñano: "Una receta clásica de la cocina española"

Hoy hemos rebozado la coliflor y las coles de Bruselas, pero si os apetece podéis rebozar las alcachofas o los ramilletes de Brócoli.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 alcachofas
  • 8 coles de Bruselas
  • 250 g de coliflor
  • 250 g de brócoli
  • 1 zanahoria
  • 2 patatas
  • 1 cebolleta
  • 2 dientes de ajo
  • 100 g de jamón serrano
  • Harina
  • 2-3 huevos batidos
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Calienta una sartén grande con un poco de agua ( 2 dedos) y sazónala. Elimina las hojas externas de las coles de Bruselas y colócalas en una vaporera. Separa la coliflor y el brócoli en ramilletes y colócalos al lado de las coles de Bruselas. Tapa la vaporera y ponla sobre la sartén. Cuece las hortalizas durante 20 minutos. Reserva por separado las hortalizas y el caldo de la cocción.

Calienta agua en la olla rápida y añade unas ramas de perejil. Pela las alcachofas, retirándoles 3-4 capas de hojas, córtales las puntas e introdúcelas en la olla. Sazónalas, cierra la olla y cuécelas durante 3 minutos a partir del momento en que suba la válvula. Escúrrelas (boca abajo) sobre una fuente cubierta con papel absorbente. Córtalas por la mitad y resérvalas. Reserva también un poco del caldo resultante de la cocción.

Pela las patatas, la zanahoria, la cebolleta y los ajos. Corta las patatas en dados, la zanahoria en medias lunas y la cebolleta y los ajos en daditos.

Calienta una sartén con abundante aceite. Introduce las patatas y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera.

Calienta una tartera con 3-4 cucharadas de aceite. Introduce los ajos, la cebolleta y la zanahoria. Sazona y rehoga las hortalizas a fuego suave-medio durante 8-10 minutos.

Corta el jamón en dado, incorpóralo y saltéalo brevemente. Agrega 1 cucharada de harina y rehógala un poco. Vierte el caldo de la cocción al vapor y un poco del caldo de las alcachofas.

Cocina la mezcla durante 3-4 minutos. Agrega las alcachofas, las patatas fritas y el brócoli, y cocina la mezcla a fuego suave durante 4-5 minutos.

Pon a calentar la sartén con el aceite donde has frito las patatas. Pasa los ramilletes de coliflor y las coles de Bruselas por harina y huevo batido. Introduce (a tandas) las hortalizas en la sartén y fríelas hasta que se doren un poco. Retíralas y escúrrelas sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina. Agrégalas a la tartera, mezcla suavemente y sirve.

Decora los platos con unas hojas de perejil.

