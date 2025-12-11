Un panel sin resolver hace que se pierdan 300 euros

Este panel con crono parecía fácil de resolver, pero ha acabado complicándose más de lo previsto. La frase oculta era: “El chat familiar: es el grupo más activo cuando llegan estas fechas”.

Jorge Fernández ha insistido en que los concursantes resolvieran cuanto antes, pero ninguno lo ha logrado. Algunos conocían la respuesta, aunque no era su turno, y a otro se le ha agotado el tiempo justo antes de responder.

El presentador ha mostrado su frustración al ver que los 300 euros se perdían. ¡Revive este momento en el vídeo de arriba!