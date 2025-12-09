Llega la última semifinal de La Voz: este viernes, tú decides en directo a los cuatro finalistas

La recta final de La Voz ya está aquí. Esta viernes, llega la última semifinal, una gala decisiva en la que el público tendrá todo el poder. A través de la web de antena3.com, los espectadores podrán votar en directo y decidir cuáles serán los cuatro finalistas que avanzarán a la gran final del talent musical más visto del país.

La emoción está garantizada: los semifinalistas se juegan su último pase, los coaches ultiman sus valoraciones y el plató se prepara para vivir una de las noches más intensas de toda la edición. Cada actuación contará, cada nota será clave y cada voto podrá cambiarlo todo.

Además, la semifinal contará con la presencia de invitados muy especiales que no han querido perderse esta cita tan importante. Artistas, amigos del programa y grandes voces acompañarán a los talents en una noche en la que la música en directo será la absoluta protagonista.

Antonio Orozco, Vanesa Martín, Carla Morrison, Joaquina y Chiara Oliver, entre otros, no querrán perderse la última semifinal y se subirán al escenario de La Voz.

La Voz se vive, se siente y se decide esta noche. ¿Estás preparado para elegir a los cuatro finalistas?