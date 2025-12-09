A las 22.00 horas
Llega la última semifinal de La Voz: este viernes, tú decides en directo a los cuatro finalistas
Antonio Orozco, Vanesa Martín, Carla Morrison, Joaquina y Chiara Oliver, entre otros, no querrán perderse la última semifinal y se subirán al escenario de La Voz para vivir una noche mágica.
La recta final de La Voz ya está aquí. Esta viernes, llega la última semifinal, una gala decisiva en la que el público tendrá todo el poder. A través de la web de antena3.com, los espectadores podrán votar en directo y decidir cuáles serán los cuatro finalistas que avanzarán a la gran final del talent musical más visto del país.
La emoción está garantizada: los semifinalistas se juegan su último pase, los coaches ultiman sus valoraciones y el plató se prepara para vivir una de las noches más intensas de toda la edición. Cada actuación contará, cada nota será clave y cada voto podrá cambiarlo todo.
Además, la semifinal contará con la presencia de invitados muy especiales que no han querido perderse esta cita tan importante. Artistas, amigos del programa y grandes voces acompañarán a los talents en una noche en la que la música en directo será la absoluta protagonista.
La Voz se vive, se siente y se decide esta noche. ¿Estás preparado para elegir a los cuatro finalistas?
