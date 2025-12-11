Publicidad
El 1%
Tensión máxima en El 1%: Anne desafía la última pregunta para atrapar 44.500 euros
La concursante se convierte en la única finalista de la noche y afronta el reto definitivo tras rechazar plantarse con 5.000 euros, firmando uno de los cierres más tensos del concurso.
Anne alcanzó en solitario la pregunta final de El 1% después de una velada trepidante en la que sus rivales fueron cayendo. La librera, destacada como la mejor de la noche, perdió la opción al bote completo, pero conservó la posibilidad de luchar por 44.500 euros.
Arturo Valls subrayó su perfil y le ofreció plantarse con 5.000 euros, aunque ella prefirió ponerlo todo en juego. Su decisión encendió el plató y convirtió el desenlace en un pulso cargado de suspense, propio de un thriller televisivo.