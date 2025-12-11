Tensión máxima en El 1%: Anne desafía la última pregunta para atrapar 44.500 euros

Anne alcanzó en solitario la pregunta final de El 1% después de una velada trepidante en la que sus rivales fueron cayendo. La librera, destacada como la mejor de la noche, perdió la opción al bote completo, pero conservó la posibilidad de luchar por 44.500 euros.

Arturo Valls subrayó su perfil y le ofreció plantarse con 5.000 euros, aunque ella prefirió ponerlo todo en juego. Su decisión encendió el plató y convirtió el desenlace en un pulso cargado de suspense, propio de un thriller televisivo.