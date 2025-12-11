Las lágrimas de Reme al recordar la última conversación con su hijo antes de desaparecer: "Chillaba de miedo, de rabia..."

3 de noviembre de 2009 es la fecha de la desaparición de Lolo. Desde ese día, Reme, su madre, vive con la esperanza de que en algún momento vuelva a aparecer por casa. "Mi hijo se fue de casa el día 1. Me dijo que se iba a pasar el puente de Todos los Santos en Málaga con un amigo", comienza relatando la progenitora. "Yo llamo por teléfono a mi hijo y mi hijo y no me lo cogía el teléfono por la mañana ya. Yo le dije a mi marido: 'Tengo un dolor de cabeza... Presiento algo".

Reme, llena de dolor, revela cuál fue el último mensaje que recibió de su hijo, unas coordenadas. "Yo no sabía lo que era eso. Yo no sabía lo que era ni 'coordenadas', te lo juro por mi hijo", explica la madre de Lolo en una entrevista con Espejo Público. En la misma llamada en la que el mencionado amigo le facilitó las coordenadas, le informaron de que su hijo estaba a la deriva. "Yo escuché las voces de mi hijo, chillándome: 'Mamá, por favor, pide ayuda", confiesa Reme. Después nunca más volvió a saber nada de él.

Unas coordenadas y a la deriva

"Mi hijo chillaba de miedo, de rabia... Los chillidos tenían varios sentidos", asegura la entrevistada. "Mamá, por favor, corre, corre, que no quiero morirme aquí", fue una de las frases que pronunció Lolo en la mencionada llamada y que más han marcado a Reme. Sin poder evitar las lágrimas, la madre reconoce que en ese momento se volvió loca. Desde ese día, no se sabe nada de Lolo.

Lolo no es el único que ya no está

Ya con la cara cubierta de lágrimas, Reme explica que su marido, el padre de Lolo, también ha fallecido. "Él escribía todo lo que pasaba", cuenta la entrevistada, mientras enseña un cuaderno con hojas escritas a mano por su marido. "Él tenía la esperanza de que lo leyera", musita. "En menos de un segundo la vida se nos partió del tirón. En un abrir y cerrar de ojos, llevamos 16 años esperando a que algún día aparezcas", dice una de las páginas.

La habitación de Lolo, intacta 16 años después

Desde aquel día, Reme no ha vuelto a dormir en su cama, ahora lo hace en la de su hijo. "Yo no he cambiado el colchón ni nada, duermo en el mismo colchón desde hace 16 años (...) Esperando que vuelva", admite cabizbaja. La madre de Lolo también conserva toda su ropa: "De momento se va manteniendo porque la lavo para que no se le ponga amarilla. Y después la vuelvo a guardar en el armario".

Tras este duro episodio, Reme confiesa que "la esperanza se va perdiendo poco a poco". Recuerda que son 16 los años que han pasado y que aún desea estar equivocada y que un día apareciera por la puerta de casa. "Tengo que seguir luchando. Tengo que saber la verdad de lo que pasó".

