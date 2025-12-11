VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

En las imágenes que acompañan esta noticia, a las que ha accedido Antena 3 Noticias, es posible ver el furgón de la Policía Nacional a las puertas de la sede de la empresa de aerolíneas Plus Ultra llevando a cabo un registro por un presunto delito de blanqueo de capitales.

En 2021, la compañía con vínculos en Venezuela fue rescatada por la SEPI con 53 millones de euros. Aunque un juzgado inició una causa por dicho rescate, terminó en archivo debido a un error en la prórroga.

Por el momento, este proceso no afecta a la operativa de la compañía, que mantiene sus vuelos con normalidad.

Con los datos conocidos, se confirma que esta operación no tiene relación con las detenciones de Leire Diez, Vicente Fernández y Antxon Alonso.

