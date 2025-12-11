Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Las angustiosas imágenes de una mujer que lanza a sus perros para salvarlos del fuego

La mujer arriesgó su vida para salvar del fuego a sus perros en el incendio de su vivienda en Filipinas. Los animales fueron interceptados por la multitud que se agolpaba en la calle.

Las llamas se apoderaron de un edificio residencial en Filipinas. Una de las residentes decidió poner a salvo a sus dos perros antes de protegerse ella misma. Tal y como grabó una de las personas que estaban en el exterior del edificio, esta mujer decidió lanzar a los animales en manos de la multitud que ayudaba desde la calle para recoger a las mascotas.

Después de que los perros fueran puestos a salvo se vivieron momentos de tensión. El humo seguía saliendo en grandes cantidades desde el balcón de la mujer y durante unos segundos se la perdía de vista. Instantes después esta vecina vuelve a asomarse a la barandilla. Es entonces cuando los Bomberos ponen en marcha un dispositivo para evacuarla de la vivienda en llamas. Por medio de una escalera la mujer consigue salir del inmueble con la ayuda de los efectivos de bomberos.

El fuego se originó en el sótano pero se propagó rápidamente

La mujer vivía en una planta de 3 del edificio de viviendas. El incendio comenzó en el sótano y rápidamente se propagó al resto de plantas del edificio. Tras solventar el problema del incendio tanto la mujer como sus mascotas fueron puestas a salvo y se encontraban en buen estado. Tras este acto la mujer fue felicitada por las autoridades locales por anteponer el amor a sus mascotas al miedo a las llamas.

