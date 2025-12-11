Garbiñe Muguruza, nueva codirectora del Mutua Madrid Open

Garbiñe Muguruza, extenista y ganadora de dos Grand Slams, ha sido nombrada como nueva codirectora del Mutua Madrid Open, un cargo que compartirá con Feliciano López en una "decisión histórica que remarca su compromiso con la igualdad".

La organización del MMO ha anunciado la noticia este jueves, y será el primer torneo que tendrá a un directo hombre y a una directora mujer, y además ambos extenistas de gran éxito a nivel nacional e internacional: "Esta estructura bicéfala es inédita en cualquier otro evento de los circuitos ATP y WTA".

La campeona de Wimbledon y Roland Garros compartirá la dirección con Feliciano López, quien ocupa el cargo desde 2019.

"No es un gesto simbólico"

"No es un gesto simbólico. Es una convicción y una declaración de principios. Creemos firmemente que el liderazgo del tenis debe construirse desde perspectivas diversas, complementarias y con la misma voz y el mismo peso. Que la experiencia de una campeona de Grand Slam como ella tiene un valor incalculable para un torneo como el nuestro. Este paso sitúa al Mutua Madrid Open en el lugar que queremos ocupar: a la vanguardia de la igualdad estructural. No solo hablamos de igualdad: la diseñamos, la implementamos y la hacemos visible. Llevamos mucho tiempo cumpliendo con ella a nivel de prize money, entre hombres y mujeres, y ahora lo haremos también en nuestro organigrama interno. Estoy seguro de que Garbiñe se complementará a la perfección con Feliciano", explicó el CEO del Mutua Madrid Open, Gerard Tsobanian.

"Un torneo que apuesta de verdad por la igualdad"

Muguruza se pronunció al respecto: "Es un honor enorme. Me hace especial ilusión formar parte de un proyecto que sigue evolucionando y que no tiene miedo a liderar cambios importantes en nuestro deporte. El Mutua Madrid Open es, sin duda, uno de los mejores torneos del mundo... Mi objetivo, junto con Feliciano, será aportar esa experiencia y contribuir a que Madrid continúe siendo una referencia de vanguardia en el mundo del tenis, un torneo moderno, igualitario, ambicioso y plenamente conectado con el futuro del juego. Me ilusiona mucho trabajar en un proyecto que apuesta de verdad por la igualdad entre hombres y mujeres, también en los puestos de decisión".

A su vez, el director del torneo, Feliciano López, celebra la noticia de la incorporación de Muguruza: "Incorporar a Garbiñe a la co-dirección no solo fortalece al torneo desde un punto de vista deportivo y organizativo, sino que también refuerza nuestro compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del tenis, incluido el liderazgo. Creo sinceramente que este paso confirma nuestra ambición por seguir liderando el futuro del tenis profesional", concluye el toledano.

El Mutua Madrid Open 2026 dará comienzo el próximo 20 de abril y finalizará el 3 de mayo.

