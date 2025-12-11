La ministra Mónica García estalla sobre los casos de corrupción en el PSOE: "Malditos sean todos aquellos que han usado las instituciones"

La ministra de Sanidad Mónica García ha valorado en Espejo Público las detenciones de la exmilitante del PSOE Leire Díaz, Antxón Alonso y el presidente de la SEPI Vicente Fernándezpor presuntas irregularidades en contratos públicos. "El que tenga que ir a la cárcel que vaya y malditos sean todos aquellos que hayan usado instituciones públicas para su beneficio propio", afirmaba. Insistía en que cualquier tipo de corrupción siempre le parece "una vergüenza" y desde el Gobierno lo van a denunciar.

Defiende que trabaja en "un Gobierno honesto que trabaja día a día para mejorar el país". "Vamos a seguir haciéndolo porque tenemos la oportunidad de que este país crezca".

"Las más de 60 reuniones que he tenido demuestran mis ganas de diálogo"

El PP tiene previsto reprobar a Mónica García en el Senado por lo que consideran "incompetencia y una utilización partidista del sistema nacional de salud y su falta de diálogo". Cree que las más de 60 reuniones que ha tenido en las últimas semanas demuestran sus ganas de diálogo. "Creo que tengo capacidad de diálogo más que de sobra".

Empatiza y entiende las razones de los sanitarios que han ido a la huelga estos días. "Es un malestar y un maltrato que les lleva acompañando años después de la pandemia". Cree que parte de las soluciones a esos malestares ya se han plasmado en el estatuto marco y explica que se ha llegado a un texto en el cual se van a reducir las guardias de 24 a 17 horas y que los profesionales puedan escoger cómo hacer esa actividad de urgencias a través de turnos y guardias. Es un compromiso que, afirma, puso encima de la mesa "nada más pisar el ministerio".

"El estatuto marco de los sanitarios ya tiene muchas mejoras"

Asegura que el estatuto marco de los sanitarios tiene muchas mejores. En esas mejoras, destaca, no va a haber más guardias de 24 horas ni más interinidades. Esperan que "aquellas frustraciones" que están basadas en sus competencias se puedan solventar. "Las jubilaciones anticipadas ya tienen un real decreto aprobado en marzo de 2025".

Si cree que hay otras peticiones más difíciles de satisfacer como las reivindicaciones para que los médicos tengan un estatuto propio. "Que enterremos el estatuto general de todo el sistema general de salud y que solo nos dediquemos a un estatuto propio que no pueden asumir ni ellos ni las comunidades autónomas". Cree que no hay ningún partido que lo asuma porque el Estatuto propio de los médicos cabe dentro de un estatuto general de todo el sistema de salud. "No podemos dejar fuera de las mejoras al resto de colectivos que no sean médicos".

"Ayuso le da la mitad del presupuesto de la Comunidad de Madrid al grupo Quirón"

La ministra ha opinado sobre el escándalo del 'caso Torrejón'. Mónica García propone la gestión privada de centros públicos por empresas con ánimo de lucro y acabar con los conciertos y concesiones pero no sabe hasta qué punto ese blindaje lo va a poder aprobar.

La consejera de Sanidad de la comunidad de Madrid, Fátima Matute, asegura que esa reforma no va a salir adelante por inconstitucional. Responde la ministra que ante el escándalo de Torrejón Matute tiene que responder con este tipo de salida. "Ella ya no se dedica a la empresa, sin a la sanidad pública que es la que está viendo cómo los pacientes están siendo utilizados como herramienta particular del grupo de Rivera Salud como del grupo Quirón".

"La ley va a evitar estos usos espurios de la Sanidad pública para el enriquecimiento de empresas como las que defiende la señora Matute y Ayuso. Todos los años hay miles y miles de pacientes que acaban en la Sanidad privada engordando sus arcas. Ayuso le ha dado 5.000 millones al grupo Quirón, la mitad del presupuesto en Sanidad de la Comunidad de Madrid".

