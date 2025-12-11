Antena3
Jennifer denuncia a su jefe por acosarla sexualmente durante 12 años: "Menudas tetas, tienes que lucirlas"

Jennifer ha soportado mensajes subidos de tono de su jefe a diario durante 12 años. Después de denunciarle, él sigue en su puesto de trabajo mientras que ella llegó a un acuerdo económico con la empresa después de dar a luz.

Acosada por su jefe durante 12 años.

Laura Simón
Publicado:

Cuando Jennifer estaba trabajando y se encontraba con su supervisor tenía que aguantar todo tipo de comentarios sexuales. "Golfa, hazme caricias, ponte uñas y así las caricias son mejores", "con esos labios que te has puesto ahora la chupas mejor", "menudas tetas tienes, desabróchate más la camisa que así se te ven más y tienes que lucirlas". Estos son algunos de los comentarios que esta trabajadora escuchaba por parte de su jefe, pero no era la única.

Trabajaba en una cadena de restaurantes y cuando este hombre llegaba a algunos de los locales que llevaban se dirigía en este tono a las empleadas o les enviaba este tipo de mensajes. Su jefe llegó a decirle que estaba desesperada por hablar con hombres y por eso le hablaba tanto a él.

"Cuando las chicas se ponían un 'culotte' debajo de la falda hablaban de la práctica 'antigerente'"

Cuenta que hubo más compañeras afectadas a las que obligaba a ponerse falda. Además de obligarlas, después miraba debajo de esas faldas. Existía una práctica implantada que llamaban 'el antigerente' que era ponerse un culotte debajo de la falda para que no pudieran ver lo que llevaban debajo.

Aunque eran muchas las que sufrían los insultos tan solo denunció ella. Ninguna de sus compañeras fueron como testigo al juicio tras su denuncia. A día de hoy este hombre sigue en su puesto de trabajo. La empresa dijo que no veía acoso en esta denuncia. Fueron a juicio pero al final como ella se sentía tan acosada llegó un punto en que estaba embarazada y cuando di a luz decidió llegar a un acuerdo económico con la compañía. "Ni si quiera me dieron lo que merecía", lamenta.

"Si alguna mujer está sufriendo esta situación que no tenga miedo y denuncie"

Hace un llamamiento a todas las mujeres que puedan estar en su situación. Alza la voz para decir que si alguna chica que está sufriendo esto que no tenga miedo y que denuncie: "Al final se sale y se consigue".

Pilar Alegría, Francisco Salazar

Los cambios y el polémico encuentro de Pilar Alegría con Paco Salazar, acusado de acoso sexual: "No conocía la información"

