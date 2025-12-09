Lombarda con manzana, pasas y piñones, de Arguiñano: "Una receta de invierno perfecta"

"Esto siempre es un buen alimento", así describe Karlos Arguiñano esta receta de col lombarda con manzana, pasas y piñones. Pero recuerda que si no consigues col lombarda, puedes hacer esta receta con otro tipo de col.

Ingredientes, para 4 personas

1/2 col lombarda (unos 600-750 g)

2 cebolletas

2 manzanas reineta

½ l de agua

100 g de pasas

30 g de piñones

2-3 cucharadas de vinagre de manzana

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Pon las pasas en un bol, cúbrelas con agua tibia y déjalas a remojo durante 30 minutos.

Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Retira la primera capa de las cebolletas, córtalas en daditos e introdúcelas en la cazuela. Sazona y cocínalas a fuego medio durante 10-12 minutos.

Corta la lombarda por la mitad, retírale el tallo central y córtala en juliana. Incorpórala a la cazuela, sazona y rehógala durante 6-8 minutos.

Pela las manzanas, córtalas en dados y añádelas a la cazuela. Vierte el vinagre, el agua, coloca la tapa a la cazuela y cocina los ingredientes a fuego medio durante 40-50 minutos.

Incorpora las pasas (escurridas) y mezcla bien.

Calienta una sartén pequeña sin aceite, introduce los piñones y tuéstalos hasta que se doren. Retíralos a un plato y resérvalos.

Sirve la lombarda en 4 platos, salpícalos con los piñones y decóralos con unas hojas de perejil.