Para 4 personas

Lombarda con manzana, pasas y piñones, de Arguiñano: "Una receta de invierno perfecta"

Karlos Arguiñano asegura que la col lombarda se puede comer fría en ensalada, pero ahora que estamos en invierno es mejor comerla caliente. Así esta receta es perfecta.

"Esto siempre es un buen alimento", así describe Karlos Arguiñano esta receta de col lombarda con manzana, pasas y piñones. Pero recuerda que si no consigues col lombarda, puedes hacer esta receta con otro tipo de col.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1/2 col lombarda (unos 600-750 g)
  • 2 cebolletas
  • 2 manzanas reineta
  • ½ l de agua
  • 100 g de pasas
  • 30 g de piñones
  • 2-3 cucharadas de vinagre de manzana
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Pon las pasas en un bol, cúbrelas con agua tibia y déjalas a remojo durante 30 minutos.

Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Retira la primera capa de las cebolletas, córtalas en daditos e introdúcelas en la cazuela. Sazona y cocínalas a fuego medio durante 10-12 minutos.

Corta la lombarda por la mitad, retírale el tallo central y córtala en juliana. Incorpórala a la cazuela, sazona y rehógala durante 6-8 minutos.

Pela las manzanas, córtalas en dados y añádelas a la cazuela. Vierte el vinagre, el agua, coloca la tapa a la cazuela y cocina los ingredientes a fuego medio durante 40-50 minutos.

Incorpora las pasas (escurridas) y mezcla bien.

Calienta una sartén pequeña sin aceite, introduce los piñones y tuéstalos hasta que se doren. Retíralos a un plato y resérvalos.

Sirve la lombarda en 4 platos, salpícalos con los piñones y decóralos con unas hojas de perejil.

