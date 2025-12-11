Miguel gana 4.615 euros en La ruleta de la suerte

Miguel ha participado en La ruleta de la suerte como concursante del atril azul y aunque ha empezado la partida con algo de mala suerte, ha culminado su paso por el programa acertando la Gran Final.

El panel final decía: “Tres para la nieve: trineos, esquís y raquetas”. Todo apuntaba a que Miguel se iría a casa con poco dinero, pero en el último momento ha resuelto el panel y todos se han llevado una sorpresa en plató.

Gracias a este acierto el concursante ha ganado un total de 4.615 euros. ¡No te puedes perder este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!