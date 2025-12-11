Antena3
Miguel gana 4.615 euros en La ruleta de la suerte

El concursante del atril azul ha logrado resolver el panel final cuando ya parecía imposible.

Miguel gana 4.615 euros en La ruleta de la suerte

Arancha Mela
Miguel ha participado en La ruleta de la suerte como concursante del atril azul y aunque ha empezado la partida con algo de mala suerte, ha culminado su paso por el programa acertando la Gran Final.

El panel final decía: “Tres para la nieve: trineos, esquís y raquetas”. Todo apuntaba a que Miguel se iría a casa con poco dinero, pero en el último momento ha resuelto el panel y todos se han llevado una sorpresa en plató.

Gracias a este acierto el concursante ha ganado un total de 4.615 euros. ¡No te puedes perder este momentazo, pincha en el vídeo de arriba!

