Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

Si en la primera semifinal el público y los coaches de La Voz fueron quienes elegieron a los 8 supervivientes del programa, este viernes, en el directo de la segunda semifinal, será el público quien tenga toda la responsabalidad.

Una vez arranque el programa, los espectadores podrán decidir qué cuatro talents se meten en la gran final. Para ello, deberán elegir entre Antía, Aroa, Audrey, Javier, Kimy, Oihan, Pedro y Victoria.

Recuerda que para votar debes elegir a tus 4 favoritos y después dar al botón de VOTA, así ayudarás a Pablo López, Malú, Yatra y Mika a seleccionar a la mejor voz del país en esta edición 2025.

También podrás votar por tu favorito a través de los números de teléfono habilitados por el programa.

Puedes consultar aquí las Condiciones de participación.