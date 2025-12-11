Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Elige a tus favoritos

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

En La Voz tú decides: vota por tus talents favoritos para estar en la gran final del viernes 19 de diciembre.

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Si en la primera semifinal el público y los coaches de La Voz fueron quienes elegieron a los 8 supervivientes del programa, este viernes, en el directo de la segunda semifinal, será el público quien tenga toda la responsabalidad.

Una vez arranque el programa, los espectadores podrán decidir qué cuatro talents se meten en la gran final. Para ello, deberán elegir entre Antía, Aroa, Audrey, Javier, Kimy, Oihan, Pedro y Victoria.

Recuerda que para votar debes elegir a tus 4 favoritos y después dar al botón de VOTA, así ayudarás a Pablo López, Malú, Yatra y Mika a seleccionar a la mejor voz del país en esta edición 2025.

También podrás votar por tu favorito a través de los números de teléfono habilitados por el programa.

Puedes consultar aquí las Condiciones de participación.

Malú y Pablo López

Consigue un autógrafo exclusivo de tu coach favorito de La Voz 2025

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

Tu voto decide qué cuatro talents estarán en la final de La Voz 2025

Portavoz PP Monforte

El PP de Monforte denuncia la "terrible" decisión de José Tomé tras las denuncias de acoso sexual: "Sus concejales se van a marchar con él a los no adscritos"

Acosada por su jefe durante 12 años.

Jennifer denuncia a su jefe por acosarla sexualmente durante 12 años: "Menudas tetas, tienes que lucirlas"

Pilar Alegría, Francisco Salazar
Acoso PSOE

Los cambios y el polémico encuentro de Pilar Alegría con Paco Salazar, acusado de acoso sexual: "No conocía la información"

Mónica García en Espejo Público.
Ministra de Sanidad

La ministra Mónica García estalla sobre los casos de corrupción en el PSOE: "Malditos sean todos aquellos que han usado las instituciones"

Antonio Albella
En plató

Antonio Albella recuerda a su amiga Encarnita Polo: “Hay que hablar de ella como vida, no como el final tan terrible que tuvo”

El actor fue un gran amigo de Encarnita Polo, que fallecía el pasado mes de noviembre a manos de uno de los residentes del centro en el que vivía. Hoy, la recuerda como la mujer carismática que fue y nos cuenta cómo vivió la noticia de su fallecimiento.

Chema Crespo, Pilar Rodríguez Losantos y Leire Díez
Leire Díez

El rifirrafe entre Pilar Rodríguez Losantos y Chema Crespo por 'La Fontanera': "¡¿Qué estaríamos diciendo si fuera Miguel Tellado?!"

La detención de Leire Díez, conocida popularmente como la 'Fontanera de Ferraz', ha devuelto a la primera línea de la actualidad sus maniobras, presuntamente en nombre del Partido Socialista. También ha provocado momentos de tensión en Espejo Público.

Diego López Garrido en Espejo Público.

Diego López Garrido: "El machismo es un problema estructural en España, no es algo solo del PSOE"

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Manuel Carrasco: "Lo he dicho a boleo"

Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Manuel Carrasco: "Lo he dicho a boleo"

Dan Brown e Isabel Preysler en El Hormiguero

Esta noche, Dan Brown estará en El Hormiguero y se unirá Isabel Preysler

Publicidad