Hoy, Manuel Carrasco pondrá el ritmo a la noche en El Hormiguero

Recibimos a Manuel Carrasco, uno de los artistas más queridos y respetados de nuestro país. El cantante llega en un momento profesional muy destacado, con una trayectoria que no deja de crecer y un vínculo con el público que se hace más fuerte con cada proyecto. Su sensibilidad, su forma de componer y su manera de conectar sobre el escenario lo han situado en la primera línea de la música en español.

Durante su visita, Manuel nos contará cómo está afrontando este periodo tan intenso y emocionante, cómo vive su proceso creativo y qué significa para él sentirse tan arropado por sus seguidores. Una noche para disfrutar de su cercanía, su energía y ese talento que lo ha convertido en un referente absoluto.

Sobre él:

Manuel Carrasco comenzó su carrera muy joven y, desde entonces, ha construido una discografía sólida y profundamente emocional. Con álbumes que han alcanzado múltiples reconocimientos y giras multitudinarias, se ha consolidado como uno de los grandes autores e intérpretes de la música española. Su estilo sincero, su voz característica y su capacidad para emocionar lo han convertido en un artista imprescindible.