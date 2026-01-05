"Se llevaron a Maduro, sigue el aparato opresor": las sensaciones "de terror" en Venezuela

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia, han sido detenidos por las fuerzas de Estados Unidos, capitaneadas por el presidente Donald Trump, en una operación que pretende sentarlos ante la justicia del país americano. Maduro es acusado por dos delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

El cuerpo de inteligencia de los Estados Unidos analizó a Maduro durante meses para culminar en horas la 'Operación Resolución Absoluta'. La pareja intento refugiarse del ataque americano, pero no les fue posible y fueron interceptados y capturados "en cuestión de segundos".

Inicialmente viajaron en helicóptero hasta un buque americano posicionado en aguas internacionales del Caribe. Desde ahí, según lo confirmado por el gobierno estadounidense, se les trasladó a la ciudad de Nueva York, donde se enfrentan a cargos por narcoterrorismo.

En concreto, Maduro se enfrenta a cuatro cargos relacionados con la conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y, conspiración para poseer dichos artefactos en apoyo de actividades criminales. Además, se le señala de colaborar con organizaciones designadas como terroristas por Washington.

Las reacciones de Venezuela

El cantante y compositor Carlos Baute, uno de los rostros más conocidos de Venezuela, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la detención de Nicolás Madura y su esposa: "Enhorabuena, Venezuela. Estamos con ustedes, bendiciones".

Fabiola Martínez también ha sido uno de los rostros que se ha pronunciado en sus redes sociales: "Una vida atrapados, ahora hay esperanza", haciendo hincapié en todas las familias que han tenido que separarse de sus familias: "Estamos divididos por el miedo de la esperanza, y la incertidumbre de lo que viene".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con "vine a pasar las navidades con mi familia y desde hace un par de días tenemos incertidumbre, solo tenemos claro que se llevaron a Maduro", ha señalado Kamil, que visitaba a su familia en Venezuela.

"Nunca una uva de Año Nuevo ha sido tan afectiva como la de este año" ha señalado Kamil que celebraba el hecho histórico que está viviendo Venezuela: "La justicia tarda, pero llega". A pesar de ello ha destacado el terror de la gente y la población por expresar algo respecto a lo ocurrido: "sigue el aparato opresor".

También han alzado la voz Ivonne Reyes, Alicia Machado o Virginia Troconis. Artistas como Danny Ocean, que entre lágrimas en los ojos besa con orgullo su colgante con la silueta de su país.

Rosanna Zanetti, mujer de David Bisbal, también han compartido la carta de María Corina Machado: "Hemos luchado por años lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar, está pasando", escribe.