Empieza el año cocinando: Ensalada de pochas, tomate y calamares

La versatilidad de las legumbres las permite tomarlas en ensalada, una propuesta diferente que viene desde Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

El cocinero nos propone una ensalada templada de Pochas con tomate y calamares. Una propuesta diferente y sencilla perfecta para comenzar el año cocinando.

Ingredientes (4p.):

500 g de pochas desgranadas

1 lechuga

2 calamares (500 g)

1 cebolla

1 zanahoria

8 tomates pera

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

vinagre

sal

1 cucharadita de orégano

perejil

Elaboración:

Calienta una cazuela con agua e introduce las pochas. Pela la zanahoria y la cebolla y añádelas a la cazuela. Tápala y cuécelas durante 35 minutos. Retira la cebolla y la zanahoria. Escurre las pochas y resérvalas en un bol.

Cocinamos las pochas | antena3.com

Corta los tomates por la mitad a lo largo y extiéndelos (boca arriba) sobre una fuente apta para el horno. Espolvoréalos con el orégano, sazona, riégalos con un par de cucharadas de aceite y hornéalos a 190º-200º durante 30-35 minutos aproximadamente. Deja que atemperen.

Preparamos los tomates | antena3.com

Limpia los calamares separando los tentáculos de los cuerpos. Corta los cuerpos en anillas y ponlos en un bol. Agrega también los tentáculos. Pela los dientes de ajo en daditos y agrégalos al bol. Añade un par de cucharadas de aceite y una pizca de sal, y mezcla bien. Déjalos macerando durante 30 minutos.

Marca los calamares | antena3.com

Limpia la lechuga.

Calienta una sartén, introduce los calamares y saltéalos a fuego fuerte durante 2-3 minutos.

Pela los tomates y corta por la mitad. Añade los tomates y su jugo al bol donde están las pochas. Sazona, añade un par de cucharadas de aceite, un chorrito de vinagre y riega la mezcla con el caldo que han soltado los calamares salteados.

Pon un poco de lechuga en el plato y agrega las pochas con el tomate. Por último, coloca en el centro los calamares salteados. Decora el plato con una hojita de perejil.

CONSEJO : Hoy hemos utilizado pochas congeladas pero también se pueden utilizar pochas en conserva.