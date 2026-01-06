Lotería del Niño 2026 en directo: cuenta atrás para que empiece el Sorteo y puedas comprobar tus números

Por fin ha llegado el gran día. El 6 de enero se trata de una fecha marcada en el calendario de muchos. Tras la llegada de los Reyes Magos, las casas se llenan de ilusión con el Sorteo de El Niño. Un evento que pone la guinda a las fechas navideñas y con el que trae magia a quienes lo viven. En total se reparten 770 millones de euros y es para muchos una segunda oportunidad tras el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Está claro que los españoles invertimos más en el sorteo celebrado el 22 de diciembre que en el del 6 de enero. Se estima que cada ciudadano se haya gastado hasta 18'77 euros, lo que supone 0'57 euros más que el año pasado, según la cifra de consignación por habitante de Loterías recogida por Europa Press.

Una cifra que difiere mucho de los 72'36 euros de la Lotería de Navidad en 2025.

Un sorteo con más de 80 años de historia

Este sorteo cuenta con referencias documentales que datan de 1868. En lo que respecta a su origen, hay teorías que apuntan a que su denominación viene dada por la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. Ya en 1941 se configura el sorteo con denominación y personalidad propia.

No obstante, no fue hasta 1966 cuando la denominación del Sorteo de 'El Niño' aparece en las listas oficiales de premios. En 1942 se empezaron a otorgar los reintegros y desde 1946 premios de terminación y reintegro.

Premios de la Lotería del Niño 2026

A diferencia de la Lotería de Navidad, los premios del Sorteo de El Niño son menores. De los 770 millones de euros que se repartirán, contamos con los siguientes premios:

Primer premio: 200.000 euros, el décimo, lo que supone 2 millones de euros por serie.

lo que supone Segundo premio: 75.000 euros el décimo premiado. Esto equivale a 750.000 euros la serie.

el décimo premiado. Esto equivale a Tercer premio: 25.000 euros el décimo, es decir, 250.000 euros la serie.

Los premios menores de la Lotería del Niño

No obstante, más allá de estas cuantías, tampoco debemos de olvidar de los premios menores. Es el caso de las extracciones de cuatro cifras que ostentan 20 premios de 350 euros el décimo.

Cabe señalar que hay otros premios en juego como las 1.400 extracciones de tres cifras premiadas con 100 euros el décimo o 5.000 extracciones de dos cifras (40 euros el décimo). También se sortean dos aproximaciones al primer premio (1.200 euros el décimo) y dos al segundo (610 euros el décimo).

Tampoco debemos olvidarnos de los 99 premios de 100 euros al décimo para las centenas de los tres primeros premios, para los décimos en los que coincidan las tres últimas cifras con el primer y segundo premio;999 premios de 100 euros para los dos décimos que contengan las últimas cifras del primer premio y 29.999 reintegros.

Dónde y cuándo verlo

El Sorteo Extraordinario de El Niño tendrá lugar en el Salón de Sorteos y Apuestas del Estado, en Madrid, a partir de las 12:00 horas.

Como curiosidad, en el año 2012, el Sorteo de El Niño tuvo lugar en Cádiz, con motivo del segundo centenario de la Constitución de Cádiz de 1912 "La Pepa" y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional.

Comprueba tu décimo con la Caja Mágica de Antena 3 Noticias

