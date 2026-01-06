Lotería del Niño
Lotería del Niño 2026 en directo: cuenta atrás para que empiece el Sorteo y puedas comprobar tus números
El sorteo tendrá lugar en pocos minutos en el Salón de Sorteos de la sede de Loterías y Apuestas del Estado. Sigue en directo la Lotería del Niño con el 'streaming' en directo y nuestro minuto a minuto.
Por fin ha llegado el gran día. El 6 de enero se trata de una fecha marcada en el calendario de muchos. Tras la llegada de los Reyes Magos, las casas se llenan de ilusión con el Sorteo de El Niño. Un evento que pone la guinda a las fechas navideñas y con el que trae magia a quienes lo viven. En total se reparten 770 millones de euros y es para muchos una segunda oportunidad tras el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.
¿Cuánto nos gastamos cada español a la hora de comprar Lotería de Navidad?
Está claro que los españoles invertimos más en el sorteo celebrado el 22 de diciembre que en el del 6 de enero. Se estima que cada ciudadano se haya gastado hasta 18'77 euros, lo que supone 0'57 euros más que el año pasado, según la cifra de consignación por habitante de Loterías recogida por Europa Press.
Una cifra que difiere mucho de los 72'36 euros de la Lotería de Navidad en 2025.
Un sorteo con más de 80 años de historia
Este sorteo cuenta con referencias documentales que datan de 1868. En lo que respecta a su origen, hay teorías que apuntan a que su denominación viene dada por la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente. Ya en 1941 se configura el sorteo con denominación y personalidad propia.
No obstante, no fue hasta 1966 cuando la denominación del Sorteo de 'El Niño' aparece en las listas oficiales de premios. En 1942 se empezaron a otorgar los reintegros y desde 1946 premios de terminación y reintegro.
Premios de la Lotería del Niño 2026
A diferencia de la Lotería de Navidad, los premios del Sorteo de El Niño son menores. De los 770 millones de euros que se repartirán, contamos con los siguientes premios:
- Primer premio:200.000 euros, el décimo, lo que supone 2 millones de euros por serie.
- Segundo premio: 75.000 euros el décimo premiado. Esto equivale a 750.000 euros la serie.
- Tercer premio: 25.000 euros el décimo, es decir, 250.000 euros la serie.
Los premios menores de la Lotería del Niño
No obstante, más allá de estas cuantías, tampoco debemos de olvidar de los premios menores. Es el caso de las extracciones de cuatro cifras que ostentan 20 premios de 350 euros el décimo.
Cabe señalar que hay otros premios en juego como las 1.400 extracciones de tres cifras premiadas con 100 euros el décimo o 5.000 extracciones de dos cifras (40 euros el décimo). También se sortean dos aproximaciones al primer premio (1.200 euros el décimo) y dos al segundo (610 euros el décimo).
Tampoco debemos olvidarnos de los 99 premios de 100 euros al décimo para las centenas de los tres primeros premios, para los décimos en los que coincidan las tres últimas cifras con el primer y segundo premio;999 premios de 100 euros para los dos décimos que contengan las últimas cifras del primer premio y 29.999 reintegros.
Dónde y cuándo verlo
El Sorteo Extraordinario de El Niño tendrá lugar en el Salón de Sorteos y Apuestas del Estado, en Madrid, a partir de las 12:00 horas.
Desde la web de Antena 3 Noticias ofreceremos un minuto a minuto para que puedas estar al tanto de todo ello, además de un 'streaming' en directo para que así no pierdas detalle de este evento.
Como curiosidad, en el año 2012, el Sorteo de El Niño tuvo lugar en Cádiz, con motivo del segundo centenario de la Constitución de Cádiz de 1912 "La Pepa" y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional.
Comprueba tu décimo con la Caja Mágica de Antena 3 Noticias
Recuerda que puedes comprobar los resultados de tus décimos en la Caja Mágica de Antena 3 Noticias. Para ello, simplemente tienes que registrar tus décimos y tendrás los resultados el mismo día del sorteo.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Dónde ha caído más veces el primer premio de la Lotería del Niño?
Madrid se corona como la ciudad donde más veces ha caído el Sorteo del Niño: hasta en 43 ocasiones.
Lotería del Niño 2026 en directo: Villamarín habilitará una web para el registro de papeletas premiadas por el Gordo
Tal y como detalla la Comisión de Fiestas de Villamarín, se habilitará una web segura para el registro de papeletas. De esta forma, se garantizará la correcta gestión de los premios tras vender por error más participaciones que décimos asignados.
Lotería del Niño 2026 en directo: el año en el que los ratones devoraron un décimo premiado
Existen muchas leyendas urbanas que giran en torno a la Lotería. Fue el caso del año 1977, cuando un hombre obtuvo 100.000 pesetas, pero nunca las cobró porque los ratones se comieron el décimo que estaba en el cajón de su casa.
Lotería del Niño 2026 en directo: los asturianos serán quienes invertirán más en Lotería del Niño 2026
Tal y como detalla la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press, Asturias será la comunidad autónoma que previsiblemente haya gastado más en la Lotería del Niño con una media de 31'37 euros por habitante.
Le siguen Castilla y León (30'04 euros), La Rioja (28'17 euros), Comunidad Valenciana (26'17), Cantabria (24'39), País Vasco (23'82), Aragón (23'44), Castilla-La Mancha (21'56), Murcia (20'88) y Galicia (19'67).
Lotería del Niño 2026 en directo: los ceutíes, quienes menos invertirán en Lotería del Niño este año
La ciudad autónoma de Ceuta será la que menos gastará en Lotería del Niño con un total de 3'81 euros por jugador. Le siguen Melilla (4'42 euros) y las Islas Baleares con 9'40 euros, según la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cómo se cobran las papeletas?
Para cobrar una papeleta, el organizador de la papeleta debe de actuar como intermediario para su cobro en caso de ser premiado.
Con el depositario debe acudir a una administración de Loterías o entidad bancaria con dicho fin y después repartir el premio según el porcentaje o cantidad jugada.
Lotería del Niño 2026 en directo: el motivo por el que nació la Lotería del Niño
Según un estudio del investigador Gabriel Medina Vílchez, recogido por El País, se estima que el nacimiento de este sorteo se dio por María del Carmen Hernández y Espinosa de los Monteros, conocida como duquesa de Santoña. Su creación vendría dada con el objetivo buscar una financiación adicional para hacer frente a los gastos de un hospital infantil en Madrid a finales del siglo XIX.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuántos dinero se recaudó en el primer año del Sorteo del Niño?
En 1941, se vendieron 166.668 billetes, con lo que se llegó a recaudar un total de 25.230.000 pesetas.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuánto dinero se reparte este año en la Lotería del Niño?
Tal y como detalla Loterías y Apuestas del Estado, hay 770 millones de euros en juego. Con ello, la emisión asciende a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% se destina a premios.
Cabe destacar que hay 55 series de 100.000 billetes cada una.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuál será el número del primer premio según los videntes?
Hay quienes en vez de elegir su décimo al azar, optan por escuchar a los videntes para tomar una decisión final. Aunque habrá distintas predicciones según a quién se le pregunte, según David, conocido en Tiktok como @viajealotrolado, apuntó a una terminación para este sorteo: el 21.
Asimismo, el vidente hace su apuesta por el 13721. Un número con el que ha sentido un "pálpito". No obstante, invita a "dejarse llevar por la intuición".
Lotería del Niño 2026 en directo: cómo comprobar si mi décimo tiene premio paso a paso con la Caja Mágica de la Lotería del Niño 2026
Con la Caja Mágica de Antena 3 puedes comprobar si tus décimos tienen premio con un solo clic. Para ello, simplemente tendrás que escribir el número de tu décimo, pulsar 'GUARDAR' y repetir este proceso con todos tus décimos.
Después del sorteo, tan solo tendrás que darle a 'COMPROBAR' y ver si la suerte te acompaña. Pulsa aquí para saber más.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Dónde cayeron por primera vez los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño?
En el año 1942, año en el que la Lotería del Niño pasó a ser Sorteo Extraordinario, el primer premio cayó en Murcia con el 52.434.
A su vez, el segundo premio en Getafe (Madrid), Bilbao y Albacete con el 27.541. Ya el tercer premio se repartió en Arucas (Las Palmas), Valdepeñas (Ciudad Real) y Valencia con el número 35.285.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuánto dinero se repartió en la Lotería del Niño en su primer año?
En 1941, el año en el que el sorteo fue institucionalizado constaba de 4 series de 42.000 billetes cada una a 150 pesetas el billete, es decir, 15 ptas por décimo.
Ya en 1942, cuando se convirtió en Sorteo Extraordinario, el primer premio repartió 2.000.000 de ptas, el segundo premio 1.000.000 de ptas y el tercer premio 750.000 ptas.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuál es la obra de arte que viene en los décimos de Lotería del Niño 2026?
El diseño que va incorporado en los décimos de Lotería del Niño este año se trata de la Adoración de los Reyes Magos, del Maestro Sisla. Se trata de un pintor perteneciente al hispano flamenco castellano, dentro de la escuela de Ávila.
La obra data del año 1500 aproximadamente y para su creación se utilizó una técnica mixta sobre tabla pesada a lienzo.
Lotería del Niño 2026 en directo: los lugares donde nunca ha caído la lotería del Niño
Hay provincias donde todavía no ha tocado el premio de la Lotería del Niño, entre ellas Melilla, Cáceres, Huesca y Guadalajara. ¿Este año cambiará su suerte?
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Puedo cobrar un décimo que me han robado?
Sí, aunque habrá que esperar a la resolución del juez. Según detalla el abogado José Ignacio Macías a Maldita.es, hay que probar que el décimo era nuestro y "se podrá incoar un procedimiento penal contra cualquiera que lo cobre ilegítimamente". También se recomienda aportar los indicios suficientes de que se ha cometido el delito y se proceda a su investigación.
Lotería del Niño 2026 en directo: el año en el que el Sorteo del Niño se celebró en Cádiz
En el año 2012, el Sorteo de El Niño tuvo lugar en Cádiz, con motivo del segundo centenario de la Constitución de Cádiz de 1912 "La Pepa" y del bicentenario del nacimiento de la Lotería Nacional.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de la Lotería del Niño?
La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, especifica que estarán sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físicas a través de un gravamen especial los premios de las loterías del Estado.
Cabe señalar que Hacienda graba con el 20% los premios superiores a 40.000 euros. Esto solo afecta al primer premio de una cuantía de 200.000 euros y al segundo de 75.000 euros.
Lotería del Niño 2026 en directo: los elementos para que una papeleta sea legal
Si prefieres optar por jugar con una papeleta, esta debe incluir el nombre, fecha del sorteo, número, precio, importe con el que se juega e identificación del vendedor; según cuenta el profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) Javier Sánchez Rubio y recoge El País.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Qué son las papeletas?
Una papeleta no se trata de un décimo, sino que se corresponde a una "cesión de un premio potencial", según define Javier Sánchez Rubio, profesor de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y recoge El País.
Cabe señalar que "no es documento válido para cobrar ningún premio, únicamente lo son los décimos y los resguardos", señala el experto.
Lotería del Niño 2026 en directo: 25 euros el décimo de Lotería de Navidad, entre las reclamaciones de los loteros
Los propietarios de las administraciones de lotería solicitan subir el décimo de Lotería de Navidad hasta los 25 euros.
Desde la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL) alerta de la rentabilidad de los puntos de venta por la reducción del público presencial ante el crecimiento de los canales digitales.
Asimismo, quieren que el Gordo de Navidad pase de 400.000 a 500.000 euros de premio.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Qué ocurre si han robado mi décimo y tiene premio?
En caso de haber sido víctima de robo, es clave que acudas a la Policía Nacional, Guardia Civil o juzgado de instrucción para interponer la denuncia.
Además, debe de comunicarlo a Loterías y Apuestas del estado. Según recoge Maldita.es, la Policía Nacional aconseja que "la denuncia se haga en cuanto nos demos cuenta de que hemos perdido o nos han robado el décimo".
Lotería del Niño 2026 en directo: las terminaciones 'malditas' de la Lotería del Niño
Al igual que el 0 y el 7 se coronan como las terminaciones más repetidas en este sorteo, hay otras que suelen repartir menos suerte. Es el caso del 3 que ha salido tan solo 7 veces, el 8 y el 1 (9 veces).
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Se puede cobrar un décimo roto?
Es posible cobrar un décimo de lotería roto. Eso sí, cabe señalar que el décimo debe de ser identificable, es decir, que se vean los elementos de seguridad para autentificarlo, además del número, la fracción, la serie o el sorteo.
Para ello, es esencial evitar su manipulación y acudir a una administración de loterías y rellenar la solicitud de pago de premios y el décimo de lotería será enviado a Loterías y apuestas del estado para verificar su autenticidad.
Si hay dudas, el décimo se remite a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para su análisis.
Lotería del Niño 2026 en directo: el número del primer premio, según la IA
Si le preguntamos a Chat GPT sobre el número ganador del primer premio este año, afirma que "no es posible saber qué número va a salir ganador en la Lotería del Niño 2026 antes de que se celebre el sorteo".
No obstante, su apuesta "sin afirmar que vaya a salir" es el 19 526 y argumenta que el 19 "es uno de los números más repetidos históricamente en sorteos españoles", el 5, ya que se asocia a equilibrio y 26, puesto que el 8 indica prosperidad.
Cabe señalar que su respuesta puede cambiar según el momento y cómo se le pregunte.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuánto dura el sorteo de la Lotería del Niño 2026?
A diferencia de la Lotería de Navidad, que se puede alargar hasta cuatro horas, el Sorteo de Navidad cuenta con una duración de media hora aproximadamente.
Lotería del Niño 2026 en directo: las ciudades donde más ha caído el primer premio de la Lotería del Niño
Madrid encabeza el ranking de ciudades donde ha caído mayor número de veces el primer premio de la Lotería del Niño: hasta 44 ocasiones. A la capital del país le siguen Barcelona (37), Bilbao (19), Valencia (15), Sevilla (10) y San Sebastián (8).
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cómo funciona el sorteo de la Lotería del Niño?
La mecánica de la Lotería del Niño trabaja de forma distinta a la de Navidad. En el sorteo hay un sistema de bombos múltiples con un total de 37.920 números. Conforme avance el sorteo descubriremos todos los premios.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cómo puedo comprobar si mi décimo tiene premio?
Desde la web de Antena 3 Noticias hemos habilitado la Caja Mágica, una herramienta con la que puedes registrar tus décimos y comprobar si tendrás suerte en este sorteo.
Lotería del Niño 2026 en directo: Cuáles son las terminaciones más agraciadas en la Lotería del Niño
Según cifras de las Loterías y Apuestas del Estado, recogidas por el mundo, el cero es la terminación favorita del primer premio, que ha salido un total de 22 ocasiones. Le siguen el 7 que ha salido hasta 14 veces y el 9 con 13 apariciones.
Lotería del Niño 2026 en directo: Cuánto nos gastamos de media los españoles en la Lotería del Niño
Según la cifra de consignación por habitante de Loterías, recogida por Europa Press, predice que cada español habría gastado hasta 18'77 euros en este sorteo, un 0'57 euros más que en 2025.
Lotería del Niño 2026 en directo: Doña Manolita, un éxito consolidado en la venta del sorteo de El Niño
Durante la tarde del pasado lunes, la administración de Doña Manolita ha acumulado colas propias de la víspera de esta Lotería. Una muestra más de que esta administración consolida su éxito junto a otras, La Bruixa d'Or en Sort (Lleida) o Manises en Valencia.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuál es la probabilidad de ser premiado en la Lotería del Niño?
La probabilidad de que un décimo obtenga el mayor premio es de una entre 100.000, en otras palabras, 0,00001% por décimo.
Sin embargo, a diferencia de la Lotería de Navidad, las probabilidades de ser premiado en este El Niño son mayores por los reintegros, ya que este último ofrece hasta 3, dos más que en el sorteo del 22 de diciembre.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Dónde cayó el primer premio de la Lotería del Niño en 2025?
El primer premio de la Lotería del Niño cayó de forma íntegra en la administración de El Corte Inglés de León. El año pasado, el número agraciado fue el 78.908 y llegó a dejar más de cien millones de euros en la capital leonesa.
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cómo puedo cobrar mi premio de la Lotería del Niño 2026?
Todo dependerá de la cuantía del premio obtenido. En caso de que seamos agraciados con un premio menor (inferior a 2.000 euros), se podrá cobrar en cualquiera de los 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías.
En caso de ganar un premio mayor (igual o superior a 2.000 euros) tendrás que cobrarlo exclusivamente en una entidad financiera autorizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Lotería del Niño 2026 en directo: ¿Cuál es el origen de la Lotería del Niño?
Los primeros indicios de la Lotería del Niño vienen del año 1868, que se conocía como Sorteo de 'El Niño'. Su nombre viene de la proximidad de la Epifanía del Señor o la Adoración al Niño por los Magos de Oriente.
Ya en 1941 se configura este sorteo con personalidad y denominación propia y en 1966 su nombre aparece en las listas oficiales de premios.
Lotería del Niño 2026 en directo: hasta qué día puedo cobrar la Lotería del Niño
Tal y como menciona Loterías y Apuestas del Estado "los premios caducan transcurridos tres meses a partir del día siguiente a la celebración del último sorteo asociado a las apuestas recogidas en el resguardo". Esto quiere decir que tendrás hasta el 6 de abril para cobrar tu premio del sorteo de la Lotería del Niño.
Lotería del Niño 2026, en directo: dónde verlo y cuánto dura el sorteo
El Sorteo del Niño 2026 tendrá lugar este 6 de enero, día de Reyes, en el salón de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid, a partir de las 12:00 horas.
Si no te quieres perder detalle, recuerda que te contaremos todo a través del minuto a minuto de la web de Antena 3 Noticias, así como nuestro 'streaming'.
Lotería del Niño 2026, en directo: comienza la jornada del sorteo
Este martes 6 de enero de 2026 se celebra la Lotería del Niño, un sorteo que inundará de ilusión y alegría en muchos puntos del país. Desde la web de Antena 3 Noticias te contaremos todo lo que ocurra en el evento de este día de Reyes en el que podrías llevarte alguno de los premios. ¡Comencemos!
